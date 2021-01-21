مددجویان مازندران مشکل پرداخت اقساط تسهیلات مسکن را دارند

حجت الاسلام بشیر عالیشاه در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از مشکلات مددجویان را پرداخت اقساط وام دریافت شده سال ۸۶ بیان کرد و گفت: در تلاش هستیم تا با رایزنی با مرکز بخشی از وام را پرداخت و تسویه حساب کنیم.

وی از مردم و مددجویان متقاضی مسکن خواست تا در صورت داشتن زمین نسبت به دریافت پروانه برای ساخت اقدام کنند و گفت: دولت تسهیلات خوبی را برای مسکن مددجویان درنظر گرفته که شامل ۳۰ میلیون تومان وام بلاعوض و ۵۰ میلیون تومان تسهیلات کم بهره است.

حجت الاسلام عالیشاه با اشاره به بازدید از روستای قادی کلای کیاسر، بازدید از خانوارهای مددجویان و بررسی مسائل مشکلات عمرانی و درمانی را از جمله اهداف بیان کرد.