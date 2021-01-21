به گزارش خبرگزاری مهر، اروجعلی علیزاده افزود: به دنبال بارش برف در شبانه روز گذشته و کولاک شدید در جاده‌ها به ویژه گردنه‌های استان، نیروهای راهداری با برف روبی و نمک پاشی، مانع از بسته شدن راه‌های اصلی و فرعی و آزادراه تبریز - زنجان شدند.

وی با بیان اینکه برودت هوا در استان امشب نیز ادامه داشته و احتمال بروز کولاک در جاده‌ها وجود دارد، از مردم و رانندگان خواست از سفرهای غیرضروری پرهیز و در صورت ضرورت خودرو خود را به تجهیزات زمستانی مانند زنجیر چرخ، وسایل گرمایشی، پتو و پوشاک گرم مجهز کرده و در جاده‌ها با احتیاط رانندگی کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: نیروهای راهداری شب گذشته حدود ۱۴ هزار و ۴۰۶ کیلومتر باند عملیات برف روبی در جاده‌های استان انجام داده و برای جلوگیری از لغزندگی راه‌ها ۳۲۴ تن مخلوط ماسه و نمک در سطح جاده‌ها استفاده کردند.

علیزاده با اشاره به اینکه نیروهای راهداری شب گذشته به ۴۴۱ خودرو گرفتار در برف و کولاک در جاده‌های استان امدادرسانی کرده و ۳۷ نفر از مسافران را در راهدارخانه‌ها اسکان دادند، از مسافران خواست پیش از آغاز سفر از طریق تلفن گویای ۱۴۱ که به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوست از وضعیت راه‌ها و شرایط آب و هوایی اطلاع کسب کنند.

وی یادآوری کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، کولاک شب گذشته موجب بسته شدن راه ارتباطی حدود ۲۳۰ روستای استان شده و تلاش نیروهای راهداری برای بازگشایی راه ارتباطی این روستاها در جریان است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه ارتفاع برف در برخی از مناطق شهرستان ورزقان حدود ۳۰ سانتی متر و در سایر شهرستان‌ها حدود ۱۰ تا ۱۲ سانتی متر است، ادامه داد: پیش بینی می‌شود با تلاش نیروهای راهداری تا پایان امروز حدود ۷۰ درصد از راه‌های روستایی مسدود شده بازگشایی شود و بقیه راه‌ها نیز فردا بازگشایی می‌شوند.

علیزاده، افزود: این روستاها بیشتر در مناطق کوهستانی و برف گیر استان واقع هستند و بیشتر آنها به علت نداشتن راه ارتباطی مناسب در اثر بارش برف و کولاک بسته می‌شود.