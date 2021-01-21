برنامه های کمیته قرآن و تشکل های دینی دهه فجر گیلان تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید مهدوی ظهر پنجشنبه در جلسه کمیته‌های قرآن و تشکل‌های دینی ستاد دهه فجر گیلان با اشاره به اینکه دهه فجر امسال طلیعه گام دوم انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: ریشه و هویت اصلی انقلاب اسلامی بهره‌مندی از آموزه‌های قرآنی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه از ادارات و دستگاه‌های فرهنگی استان انتظار داریم از پیشکسوتان قرآنی و حافظان و قاریان تجلیل به عمل آورند، تصریح کرد: در ایام کرونا با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی جلسات هم‌اندیشی با تبیین مبانی فکری امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی با تاکید بر تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و گرامیداشت شهدای علمی همانند شهید فخری‌زاده در دهه فجر، افزود: شروع و پیروزی انقلاب اسلامی با حضور عموم مردم و هیئت‌های عزاداری و با الگوگیری از آموزه‌های قرآنی شکل گرفت.

مهدوی مکتب شهید سلیمانی را از عوامل مؤثر زمینه‌سازی برای تمدن نوین اسلامی عنوان کرد و گفت: تداوم رسیدن به تمدن اسلامی با تکیه بر مردم و با عمل به قرآن کریم امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به برنامه‌های کمیته‌های قرآن و تشکل‌های دینی ستاد دهه فجر گیلان، افزود: دیدار با خانواده‌های شهدای قرآنی، معرفی و تجلیل خانواده‌های قرآنی شاغل در ادارات، تجلیل از پیشکسوتان قرآنی انقلاب اسلامی از برنامه‌های این کمیته است.

رئیس کمیته قرآن و تشکل‌های دینی ستاد دهه فجر گیلان همچنین اضافه کرد: مسابقه کتاب‌خوانی با محوریت کتاب «مبانی گام دوم انقلاب اسلامی» از آثار حجت‌الاسلام قرائتی در سطح استان برگزار می‌شود.

وی تجلیل از حافظان و قاریان قرآنی ادارات، پویش‌های ختم قرآن به یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافع حرم و به ویژه حاج قاسم سلیمانی، دیدار با خانواده‌های شهدای قرآنی، معرفی و تجلیل از خانواده‌های قرآنی شاغل در ادارات از دیگر برنامه‌های این کمیته به اعلام کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان تجلیل از پیشکسوتان قرآنی در عرصه انقلاب اسلامی، مراسم جشن انقلاب اسلامی در هیئت‌ها و مجموعه‌های دینی، اعزام مبلغین به مساجد، مراسم جشن ولادت حضرت زهرا (س)، یادواره شهدای انقلاب اسلامی، برپایی ایستگاه‌های صلواتی و توزیع ماسک و وسایل بهداشتی، آذین‌بندی محلات، برپایی کاروان خودرویی از دیگر برنامه‌های این ستاد برشمرد و افزود: در این دهه سعی داریم با تشویق مجموعه‌ها و مساجد برای توزیع بسته‌های بهداشتی میان مردم اقدام شود.

مهدوی با اشاره به اینکه مباحث قرآنی در ادارات باید جدی گرفته شود، اظهار کرد: ساخت کلیپ و عکس‌نوشت، خاطره‌گویی معلمان از زمان پیش از انقلاب اسلامی و ویژه برنامه تبیین ابعاد شخصیتی آیت الله مصباح یزدی از دیگر برنامه‌های شاخص این ستاد محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: همایش «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی؛ تداوم انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی»، با رعایت دستور العمل‌های بهداشتی و با حضور سخنران ملی برگزار می‌شود.