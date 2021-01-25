به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ماشین سازی امروز میزبان فولاد اهواز است و این دیدار برای هر دو تیم حائز اهمیت می‌باشد. بابک رضی مربی تیم ماشین سازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این بازی اظهار داشت: از توانایی‌های تیم فولاد مطلع هستیم و می‌دانیم آنها یکی از پر مهره ترین تیم‌های لیگ هستند که برای کسب سهمیه تلاش می‌کنند.

وی اضافه کرد: فولادی‌ها اخیراً نتایج چندان خوبی نگرفته و از کورس بالای جدول دور شده‌اند و این موجب افزایش انگیزه آنها برای این بازی می‌شود. ما نسبت به این تیم آنالیز بسیار خوبی داریم و با شناخت بالا به مصاف آنها می‌رویم.

رضی تصریح کرد: ماشین سازی در هفته‌های اخیر بازی‌های بهتری انجام داده و روند این تیم رو به جلو است. یک پیروزی کافی است که روحیه را به بازیکنان این تیم تزریق کند تا روند ما در هفته‌های آینده بهتر شود.

مربی ماشین سازی در خصوص ادامه حرکت این تیم در لیگ برتر گفت: قطعاً بعد از کسب اولین پیروزی ما نتایج بهتری خواهیم گرفت و از انتهای جدول جدا می‌شویم. با شناختی هم که از تیم خودمان داریم این را هم مطمئن هستیم که این تیم به تدریج از انتهای جدول فاصله می‌گیرد. ما به تنها چیزی که فکر نمی‌کنیم سقوط به دسته پایین‌تر است.