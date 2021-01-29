حال قلعه نویی یک مقدار خوب نبود!

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی سرمربی تیم فوتبال گل گهر حتی باوجود پیروزی این تیم مقابل سایپا در هفته سیزدهم لیگ برتر از حضور در نشست خبری بازی امتناع کرد و همانند گذشته سعید الهویی دستیار وی به نشست آمد.

سیامک قلیچ خانی در واکنش به دلیل غیبت قلعه نویی گفت: آقای قلعه نویی یک مقدار حالش خوب نبود.

وی درباره اینکه این رفتار قلعه نویی چند هفته است که تکرار می‌شود، گفت: امسال به خاطر شرایطی که وجود دارد، یک مقدار نشست‌ها قانونمند نیست. اگر قانونمند باشد آقای قلعه نویی هم می‌آید. این را باید از سازمان لیگ سئوال کنید!

سعید الهویی هم در این نشست گفت: می‌دانستیم بازی سختی است. خوشحالیم در این بازی سخت سه امتیاز را کسب کنیم. برابر تیمی بازی داشتیم که دو هفته پیروز شده و ساختار دفاعی منسجم داشت. تدابیر قلعه نویی خیلی خوب جواب داد و اجازه موقعیت گلزنی ندادیم. شرایط زمین به ضرر ما بود اما در نیمه دوم شرایط بهتر شد.