چشمان نگران سهامداران به نوسانات شاخص

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه این روزها فراز و نشیب‌های بسیاری دارد و سهامداران خرد و تازه‌واردان به بورس هم مدام سوال می‌کنند که آینده این بازار چه خواهد شد و شاخص چه وضعیتی را تجربه خواهد کرد. روزهای متمادی است که بازار بورس با ابهامات بسیاری مواجه است و هیچیک از سیاستگذاران نیز به این موضوع توجه ندارند که سهامداران خرد و تازه‌واردها با تشویق‌های آنها وارد عرصه سرمایه‌گذاری در بورس شده‌اند.

از ابتدای امسال بسیاری از سهامداران خرد با اندک سرمایه‌هایی که به سختی تأمین کرده بودند به امید کسب سود و باز کردن گره‌ای از زندگی‌شان وارد این بازار شدند؛ برخی سهامداران حتی با استقراض و نزول کردن یا حتی فروش لوازم زندگی اعم از خودروی زیرپا و فرش و طلای زن و بچه، سعی کردند خودشان را به رالی بازار سهام برسانند و با کسب سود، چاله‌های مالی زندگی‌شان را پر کنند اما با سقوط بازار، نه تنها چاله‌ای پر نشد بلکه چاله‌ای بزرگ به مشکلات قبلی‌شان اضافه شد.

با این وجود متأسفانه همان مسئولانی که در ماه‌های ابتدای امسال، با تهییج مردم آنها را به سرمایه گذاری در بازار سهام تشویق می‌کردند، نسبت به از دست رفتن سرمایه‌های خرد واکنش و اقدام مؤثری نداشتند. براین اساس سهامداران دو مسیر را پیش روی خود دارند؛ اول اینکه صبر کنند و با اضطراب بسیار هر روز شاخص و وضعیت سهام خود را رصد کنند و یا اینکه با ضرر و زیان بسیار، سهام خود را بفروشند و پولی که از ارزش افتاده و مسیر جایگزینی برای سرمایه‌گذاری ندارد را از بازار خارج کنند. آن‌هم در بازاری که قابل پیش‌بینی نیست و با برخی تحرکاتی که به صورت هیجانی از سوی سهامداران صورت می‌گیرد یا به صورت سازمان یافته از سوی برخی شرکتهای حقوقی دنبال می‌شود، سهامداران در حاشیه ضرر بیشتری قرار می‌گیرند.

درباره چشم انداز بازار، مجید عبدالحمیدی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ریزش‌های پی در پی و بدون وقفه قیمت سهام و شاخص کل، این روزها امان سهامداران و سرمایه گذاران را بریده است، گفت: دلیل اقتصادی خاصی برای افت اخیر شاخص بورس وجود ندارد.

وی افزود: عمده دلیلی که به این ریزش منجر شده، جو هیجانی و عدم اطمینان سهامداران جدید به بازار است.

وی با بیان اینکه روند فعلی بازار، عجیب به نظر می‌رسد، تصریح کرد: شاخص کل بورس نباید تا این محدوده‌ها افت می‌کرد و وجود صف فروش در برخی از سهام، به هیچ عنوان منطقی نیست و فقط شرایط هیجانی ایجاد شده در بازار، معاملات بورس را وارد مدار نزولی کرده است.

این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه اگر قرار باشد دلیلی برای ریزش بازار طی روزهای گذشته عنوان کنیم، می‌توان به عدم نتیجه سیاست‌های خارجی در قبال تحریم‌ها و مشخص نبودن تکلیف بودجه در سال آینده اشاره کرد، گفت: برای مشاهده اثرات واقعی رفع تحریم‌ها، در صورت توافق مجدد بر روی موضوع برجام، بر بازار سرمایه نیاز به مدت زمان بین ۱۰ تا ۱۲ ماهه داریم، ضمن اینکه بازار سرمایه بدون شک بعد از توافق نهایی، چشم به قیمت دلار خواهد داشت؛ البته صنعت‌هایی مانند بانک و خودروسازی یا صنایع گردشگری که از تحریم‌ها لطمه زیادی خوردند، مورد استقبال قرار خواهند گرفت.

عبدالحمیدی در ادامه به در دستور کار قرار گرفتن موضوع کاهش سود بین بانکی براساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: چنانچه این موضوع منتج به نتیجه شده و کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی به تصویب برسد، خبر خوبی برای بازار سرمایه خواهد بود و شاهد اثرات مثبت آن روی اکثر سهم‌ها خواهیم بود.