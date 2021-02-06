انقلاب ایران مرحله جدیدی در تحولات سیاسی جهان

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: امروز انقلاب اسلامی ایران چهل و دومین سالگرد پیروزی خود را در حالی جشن میگیرد که منطقه غرب آسیا و جهان در شرایط متفاوتی و حساس اما با همان ویژگی سناریوهای تکراری به سر میبرد.
همواره این پرسش مطرح میشود که چرا غربیها که تجربه چندین انقلاب در اروپا، روسیه و آمریکا را داشتهاند باید نگران انقلاب در ایران باشند؟ اساساً کدام ویژگی انقلاب ایران است که آنها را نگران کرده است؟ بی تردید پاسخ اصلی در ویژگی اسلامی بودن، ایدئولوژیک و فرامرزی بودن این انقلاب است. انقلابی که اگر چه خواستههای سیاسی و اقتصادی را مطالبه میکرد اما اساس شکلگیری آن بر تفکری استوار بود که راه چاره رهایی ملتهای منطقه و جهان را در رهایی از اردوگاه استعماری غرب و اسرائیل میدانست.
زمانی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید کشورهای عربی و برخی گروههای فلسطینی برای بستن پرونده فلسطین با رژیم صهیونیستی به توافق رسیده بودند. یاس و ناامیدی از شکستهای پی در پی عربی از رژیم صهیونیستی در جنگهای مختلف بویژه جنگ شش روزه باعث شده بود تا فضای سرد و ناامیدی بر کشورها و ملتهای عربی حاکم شود. پیروزی انقلاب ایران گفتمان جدیدی را با پسوند اسلامی و بر اساس آموزههای دینی ایجاد کرد که مانع از تحقق اهداف اسرائیل و آمریکا درباره فلسطین و منطقه شد.
در آستانه چهل و دومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، خبرگزاری مهر گفتگویی را با «عبدالله صفی الدین» نماینده حزب الله لبنان در تهران انجام داده است که مشروح آن را مطالعه میکنید؛
*امام خمینی (ره) و روابط ایشان با حزب الله
در ابتداء باید به این نکته اشاره کنم که تاریخ اسلام معاصر در واقع با امام خمینی (ره) آغاز شد. ایشان از طریق انقلاب اسلامی توانستند دین را احیا کنند و عزت و کرامت اسلام را بازگردانند. من به جرأت میتوانم بگویم که امام خمینی (ره) از شخصیت برجسته و بی نظیری برخوردار بودند که نمونه آن در تاریخ معاصر مشاهده نشده است. انقلاب اسلامی، انفجار نور بود. این انقلاب، در حقیقت انقلابی بود که مستضعفان منتظر آن بودند. تحقق انقلاب اسلامی موجب شد تا امت اسلامی بتواند عزت از دست رفته خود را مجدداً بازیابد. پس از انقلاب اسلامی بود که امت اسلامی در مسیر عزت گام برداشت.
پیروزی انقلاب اسلامی موجب شد تا امت اسلامی بتواند عزت از دست رفته خود را مجدداً باز یابد رحلت امام خمینی (ره) برای تمامی آزادگان و انسانهای شرافتمند در سراسر جهان یک شوک بزرگ بود. علت هم آن است که در آن زمان همگان این شعار را سر میدادند که: «خدایا [امام] خمینی را تا زمان ظهور مهدی (عج) برای ما حفظ بفرما». بنابراین، رحلت فردی که همگان برای بقای او تا زمان ظهور حضرت مهدی (عج) دعا میکردند، شوک بسیار بزرگی بود.
امام خمینی (ره) هدیه بزرگی بود که از سوی خداوند متعال به ما داده شد. خداوند متعال با این هدیه بزرگ و عظیم این پیام را به ما رساند که هیچگاه دین خود را بدون یک صاحب و بدون یک مدیر و مدبّر و هدایتگر رها نمیکند. امام خمینی (ره) خود مؤسس نظریه ولایت فقیه بودند.
این نظریه موجب شد تا روح اسلامی بار دیگر در کالبد امّت اسلامی دمیده شود. پیروان و عاشقان دین اسلام معتقدند که نظریه ولایت فقیه در امتداد مسأله ظهور حضرت حجت (عج) قرار دارد. این نظریه امید را به امت اسلامی بازگرداند.
ما امروز زیر سایه مبارک امام خامنه ای (حفظه الله) قرار گرفتهایم و در سایه رهبری ایشان میبینیم که مسیر امام خمینی (ره) همچنان ادامه دارد. ما در سایه رهبری ایشان همچنان شاهد آن هستیم که راه و روش و خط مشی امام خمینی همچنان با قدرت ادامه مییابد. ارادهای که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در میان امت اسلامی ایجاد شد، امروز همچنان در سایه روحیه بالا امام خامنه ای (مد ظله العالی) ادامه دارد.
واقعیت آن است که شکل گیری و تأسیس حزب الله لبنان به دنبال فتوای امام خمینی (ره) اتفاق افتاد. زمانی که دشمن صهیونیستی جنوب لبنان را اشغال کرد و به بیروت رسید، اوضاع به شدت تأسیس و شکل گیری حزب الله لبنان به دنبال فتوای امام خمینی (ره) اتفاق افتاد؛ فتوای «امت باید مبارزه کند» بسیار راهگشا بود ملتهب بود. وضعیت به گونهای بود که نیاز حضور مردم لبنان در میدان نبرد با مبارزه با اشغالگران به خوبی احساس میشد. بنابراین، در این گیر و دار فتوای «امت باید مبارزه کند» برای ما در نبرد با صهیونیسم بسیار کارساز و راهگشا بود.
به یاد دارم که در آن زمان گروهی از برادرانِ علما (زمانی که حزب الله هنوز تأسیس نشده بود) به ایران سفر کردند و با امام خمینی به عنوان ولی امر خود دیدار کردند. امام خمینی به آنها گفت که به لبنان بازگردید و کارها را از صفر شروع کنید. ایشان به برادران علما گفتند که در برابر صهیونیستهای اشغالگر مقاومت کنید. ایشان به علمای لبنان بشارت پیروزی دادند و به آنها گفتند که پایان کار شما پیروزی است. این به مثابه فتوای تأسیس حزب الله لبنان بود.
بدین ترتیب بود که مقاومت و حزب الله در لبنان تأسیس شد. پس از ۱۰ سال، مقاومت فرمانده و رهبر خود را از دست داد. اما با این حال، مقاومت در لبنان متوقف نشد و مسیر خود را با امام خامنهای (مد ظله العالی) ادامه داد. این شخصیت بزرگ و عظیم بود که امید را در دلهای جهان اسلام و نیز آزادگان و انسانهای شرافتمند در سراسر جهان، بار دیگر زنده کرد.
*دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصههای داخلی و خارجی
ما در طول سالیان گذشته شاهد پیشرفت علمی بسیار زیادی در جمهوری اسلامی ایران بودهایم. بسیاری از این پیشرفتهای علمی در رسانههای جمهوری اسلامی و دیگر رسانهها مطرح شدهاند. این پیشرفتها امروز دیگر بر هیچکس پوشیده نیستند. تمامی این پیشرفتها پس از پیروزی انقلاب اسلامی حاصل شدهاند.
افزون بر این پیروزیها و دستاوردها در حوزه علمی که عمدتاً ابعاد خارجی نیز دارند، جمهوری اسلامی ایران در حوزه داخلی نیز دستاوردهای گستردهای داشته است. بیش از ۹۰ درصد از ملت ایران امروز از دستاوردهایی که جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب محقق ساخته است، بهره مند میشوند. در واقع، ملت ایران از انرژی برق و دیگر خدمات عمومی با کمترین قیمت در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، بهره مند شده است.
ما حتی در کشورهای بزرگ و ثروتمند جهان نیز شاهد هستیم که خدمات عمومی بسیار هزینه بَر و گران به دست مردم میرسد. این درحالی است که در جمهوری اسلامی ایران، مردم با کمترین قیمت و هزینه به خدمات دسترسی پیدا میکنند. نکته قابل تأمل این است که بسیاری از این خدمات، ذاتی هستند و جمهوری اسلامی، خود آنها را تأمین میکند. جمهوری حتی این خدمات را به دیگر کشورها نیز صادر میکند.
موضوع دیگری که وجود دارد، مسأله فرهنگ و مقابله با جهالت است. همگان میتوانند وضعیت فرهنگ در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن را با یکدیگر مقایسه کنند. دستاوردی که جمهوری اسلامی ایران در این زمینه محقق ساخته است هیچ ارتباطی به مادیات ندارد، بلکه با اصول معنوی مرتبط است.
جمهوری اسلامی ایران علیرغم تمامی جنگها، توطئهها و فشارها در طول ۴ دهه گذشته توانست راه پیشرفت و پیروزی را طی کند جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب خود توانست راه پیروزی را در پیش گیرد و از اصول خود دفاع کند. علیرغم تمامی فشارها، توطئهها و جنگهایی که در طول سالیان اخیر به ایرانِ اسلامی تحمیل شد، اما این کشور در نهایت با قدرت مسیر خود را ادامه داد.
امروز میتوانیم بگوییم که ملت ایران دستاوردهایی را محقق ساخته است که نمیتوان آنها را شمارش کرد. این دستاوردها، حوزههای مختلف فکری، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و… را شامل میشوند. تمامی این دستاوردها در سایه جنگ و تحریم محقق شدهاند.
امروز ما شاهد آن هستیم که جمهوری اسلامی ایران از آزادی برخوردار است. چند روز پیش یکی از دوستانم به من گفت که چیزی را در شبکههای اجتماعی دیده است که تعجبش را برانگیخته است. از او پرسیدم که چه چیزی دیده است؟ او گفت: در شبکههای اجتماعی دیده است که برخی از مسئولان عالیرتبه خود در ایران انتقاد میکنند اما هیچکس دستور برخورد و مقابله با منتقدان را صادر نکرده است. این به معنای آن است که ملت ایران از آزادی برخوردار است. این تصویر واقعی آزادی است که جهانیان میتوانند ببینند.
*پیروزیهای انقلاب اسلامی
امام خمینی (ره) با به پیروزی رساندن انقلاب اسلامی زمینه رقم خوردن حوادث و رویدادهای عظیمی را رقم زدند. ایشان موجب شدند تا مرحله جدیدی در تحولات سیاسی جهان آغاز گردد. این مرحله در واقع آغاز انقلاب مستضعفان بود. از سوی دیگر، «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان در خصوص انقلاب اسلامی ایران میگوید: «انقلاب اسلامی به ما آموخت که شکست نخوریم».
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد آن بودیم که رژیم صهیونیستی به راحتی تمامی دولتها را به جنگ تهدید میکرد. رژیم صهیونیستی در آن زمان به این باور رسیده بود که هیچ کشوری و هیچ قدرتی توانایی ایستادن در برابر آن را ندارد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی این واقعیتها دستخوش تغییر شدند. تصویری که از رژیم صهیونیستی پس از انقلاب اسلامی ایران به نمایش درآمد، بسیار با تصویری که پیش از پیروزی انقلاب در جهان حاکم بود، تفاوت پیدا کرد.
نکته دیگری که میخواهم به آن اشاره کنم این است که جنگ سال ۲۰۰۰ رقم خورد و طی آن مقاومت لبنان توانست شکست سختی را به رژیم صهیونیستی تحمیل کرده و آن را از خاک لبنان عقب براند. در جنگ ۲۰۰۶ نیز همگان دیدند که دشمن صهیونیستی چگونه متحمل شکست شد. صهیونیستها پس از متحمل شدن این شکستها بود که با نقشه تکفیریها وارد منطقه شدند.
هدف رژیم صهیونیستی از حمایت از گروههای تروریستی، تکفیری در منطقه هدف قرار دادن مقاومت بود. آمریکا و رژیم صهیونیستی در این زمینه نیز شکست خوردند. امروز ما میبینیم که تکفیریها در سوریه، عراق و لبنان شکست خوردهاند. این نشان میدهد که ما امروز در زمان تحقق پیروزیها به سر می بریم؛ پیروزیهایی که علت اصلی و اساسی رقم خوردن آنها به پیروزی انقلاب اسلامی ایران باز میگردد.
پیروزی انقلاب اسلامی باعث شد تا روند پایانِ کار رژیم صهیونیستی، آغاز شود. امروز کاملاً واضح است که رژیم صهیونیستی در داخل اراضی فلسطینیان از امنیت برخوردار نیست. این بدان پیروزی انقلاب اسلامی موجب شد تا روند پایان کار رژیم صهیونیستی آغاز گردد معناست که خطر حقیقی در کمین صهیونیستهاست. این یک تحلیل نیست بلکه یک واقعیت است؛ کما اینکه امام خامنهای (مد ظله العالی) نیز تأکید کردند که پایانِ کار صهیونیستها ان شاء الله نزدیک است.
*پاسخ سخت ایران
از سوی دیگر، باید به این مسأله نیز اشاره کنم که بدون شک، پاسخ حقیقی و نهایی به ترورهای بزدلانه فرماندهان مقاومت در لبنان، سوریه، فلسطین، عراق و ایران، پایان دادن به اشغالگری در منطقه است. این همان چیزی است که ما با چشمان خود در حال حاضر آن را مشاهده میکنیم. پاسخ ما به ترورها تنها این نیست که یک عملیاتِ گذرا را علیه دشمن ترتیب دهیم.
ما در حزب الله لبنان اصول و قواعد خود را برای پاسخگویی به سیاست ترورِ دشمن داریم. پاسخ ما در زمان و مکان مناسب داده خواهد شد. ما پاسخی به دشمن خواهیم داد و درسی به آن خواهیم داد تا این پیام را دریافت کند که اجازه نمیدهیم خون شهدایمان پایمال شود. این استراتژی ماست. ما تنها از روی احساسات اقدام به پاسخگویی نمیکنیم. ما یک پروژه بزرگ داریم و آن نیز اشغال اشغالگران از اراضی مقدس است.
*عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی
در خصوص عادی سازی روابط برخی از کشورهای عربی با دشمن صهیونیستی نیز باید بگویم که این کشورها از همان ابتداء هم مشکلی با صهیونیستها نداشتهاند. این بدان معناست که کشورهای عربی از همان ابتداء دارای روابطی با رژیم صهیونیستی در پشت پرده بودهاند. این کشورها هیچگاه با صهیونیستها مبارزه نکردند.
کشورهای عربی هیچگاه به رژیم صهیونیستی به عنوان یک دشمن ننگریستند. این نشان دهنده ضعف و عجز کشورهای عربی در برابر رژیم صهیونیستی است؛ رژیمی که دشمن شماره یک کشورهای عربی و اسلامی محسوب میشود. اعراب از خیلی وقت پیش خنجر خود را در زیر آستینهایشان پنهان کرده بودند. اکنون آنها با عادی سازی روابط، این خنجر را از زیر آستین خارج کرده و آن را به قلب جهان اسلام وارد کردند.
آنچه که در زمینه عادی سازی روابط میان صهیونیستها و کشورهای عربی اتفاق افتاد، برای ما مسأله جدیدی نبود. روابط کشورهای عربی از مدتها پیش با صهیونیستها خوب و حسنه بوده است. اعراب مدتهاست که اینگونه القا میکنند که ملت فلسطین و دیگر ملتهای منطقه باید با صهیونیستها زندگی مسالمت آمیز داشته باشند.
*رابطه «حاج قاسم سلیمانی» با حزب الله
بدون شک حضور حاج قاسم سلیمانی در بطن مقاومت لبنان موجب شد تا مرحله جدیدی برای مقاومت آغاز شود. سردار سلیمانی انسان عظیمی بود و از ویژگیهای معنوی بسیاری نیز برخوردار بود. او پس از حضور چند ساله خود در منطقه به عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توانست پیروزیهای زیادی را محقق سازد.
حضور حاج قاسم سلیمانی در بطن مقاومت لبنان باعث شد تا مقاومت مرحله جدیدی را آغاز کند؛ مرحلهای سرشار از دستاوردها و پیروزیها از جمله دستاوردها و پیروزیهای حاج قاسم سلیمانی این بود که توانست صهیونیستها را در منطقه به عقب راند. او پیروزیهای متعددی را یکی پس از دیگری محقق ساخت. بدین ترتیب بود که محور مقاومت وارد مرحله جدیدی شد و شکل هجومی به خود گرفت.
ما معتقدیم که حاج قاسم سلیمانی یک الگوی رهبریِ بی نظیر را در این عصر به نمایش گذاشت؛ الگوی یک رهبر سیاسی، مدبّر، هوشمند، حکیم و موفق. نمونه چنین الگویی در این عصر مشاهده نشد. حاج قاسم همواره با مقاومت در لبنان همراه بود. او به صورت روزانه امور مربوط به مقاومت لبنان را پیگیری میکرد.
او رابطه بسیار نزدیکی با سید حسن نصرالله و مجاهدان در لبنان داشت. ما بسیار از محضر حاج قاسم سلیمانی و از وجود مبارک او استفاده کردیم. این شخصیت بزرگ توانست مقاومت را به شدت متحول سازد و جایگاه آن را ارتقا دهد.
نظر شما