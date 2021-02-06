تجلیل از ۴۲ خانواده شهید و ایثارگر کرمانشاهی در دهه فجر انقلاب

سلمان یاوری صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور خادمیاران رضوی درب منزل ۴۲ خانوادهی شهید انقلاب استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: همزمان با چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خادمیاران رضوی به نیابت از امام مهربانیها درب منازل خانوادههای شهدا حضور پیدا کرده و از مقام شامخ شهدا تجلیل به عمل آوردند.
️وی با اشاره به برگزاری طرح روضه خوانی کوچه و محلات و احیای رسم دیرینه روضه خوانی افزود: این طرح به ابتکار خادمیاران رضوی در استان کرمانشاه و با رعایت دستورالعملهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی صورت میگیرد.
مسئول دبیرخانه کانونهای خدمت رضوی استان کرمانشاه تصریح کرد: تا کنون از ۱۰۰ خانوادهی شهید در قالب طرح روضه خوانی کوچه و محلات تجلیل شده است.
یاوری بیان کرد: با توجه به استقبال مردم و مسؤلین در استان کرمانشاه و الگو پذیری از طرح پلاک هشت کشوری از این ابتکار، خادمیاران رضوی در مناسبتهای مختلف و به صورت دورهای این طرح را اجرا میکنند.
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