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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۳۰

ب️ه همت خادمیاران رضوی کرمانشاه صورت گرفت؛

تجلیل از ۴۲ خانواده شهید و ایثارگر کرمانشاهی در دهه فجر انقلاب

تجلیل از ۴۲ خانواده شهید و ایثارگر کرمانشاهی در دهه فجر انقلاب

کرمانشاه- ب️ه همت خادمیاران رضوی استان کرمانشاه از ۴۲ خانواده شهید و ایثارگر کرمانشاهی در دهه فجر انقلاب تجلیل شد.

سلمان یاوری صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور خادمیاران رضوی درب منزل ۴۲ خانواده‌ی شهید انقلاب استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: همزمان با چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خادمیاران رضوی به نیابت از امام مهربانی‌ها درب منازل خانواده‌های شهدا حضور پیدا کرده و از مقام شامخ شهدا تجلیل به عمل آوردند.

️وی با اشاره به برگزاری طرح روضه خوانی کوچه و محلات و احیای رسم دیرینه روضه خوانی افزود: این طرح به ابتکار خادمیاران رضوی در استان کرمانشاه و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی صورت می‌گیرد.

مسئول دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه تصریح کرد: تا کنون از ۱۰۰ خانواده‌ی شهید در قالب طرح روضه خوانی کوچه و محلات تجلیل شده است.

یاوری بیان کرد: با توجه به استقبال مردم و مسؤلین در استان کرمانشاه و الگو پذیری از طرح پلاک هشت کشوری از این ابتکار، خادمیاران رضوی در مناسبت‌های مختلف و به صورت دوره‌ای این طرح را اجرا می‌کنند.

کد مطلب 5139948

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