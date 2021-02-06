پویش «من انقلابیم» در مازندران برگزار می شود

حجت الاسلام ناصر شکریان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن چهل و دومین سالگرد ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، و با اشاره به اهمیت تبیین دستاوردها و پیشرفت‌های مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی در این چهل و دو سال، اظهار داشت: جمهوری اسلامی با پشتوانه مردم سالاری دینی به عنوان یک نظام و حکومت مترقی و توسعه یافته دینی و اسلامی است و امروز به عنوان یک قدرت نوظهور در عصرکنونی است.

وی در ادامه با اشاره به بخشی از بیانات رهبری معظم انقلاب در خصوص برخی دستاوردهای چشمگیر و حیرت انگیز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، افزود: با توجه به بیانات بسیار ارزشمند رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی الامام خامنه ای (مدظله العالی) در خصوص دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی در این سال‌ها، مسابقه پیامکی مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی از نگاه رهبری معظم انقلاب از منظر مخاطبان برنامه ریزی شده است که شرکت کنندگان باید تا ۲۰ بهمن این دستاورد را به شماره ۳۰۰۰۷۰۰۲۳۳۳۳۳۳ سامانه پیامکی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران و به صورت پیام ارسال کنند.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور و نقش مردم در پیروزی انقلاب اسلامی و تمامی این پیروزی‌ها در این سال‌ها و در تمامی بحران‌ها و مشکلات، تصریح کرد: جمهوری اسلامی با رهبری بی بدیل حضرت امام خمینی (ره) و خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و با پشتوانه ملت بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی توانست امروز به عنوان یک حکومت مردم سالار دینی در جهان تبدیل شود و در برابر تمامی مشکلات و بحران‌ها ایستادگی کرد و امروز اقتدار و آرامش این کشور مرهون مجاهدت‌های شهیدان نام آور و پر افتخار ایران اسلامی همچون شهید سپهبد قاسم سلیمانی و غیره است

حجت الاسلام ناصر شکریان امیری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط امروز کشور و شیوع ویروس منحوس (کووید ۱۹) در جامعه و اهمیت برنامه ریزی در فضای مجازی برای جشن چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط امروز کشور در پی شیوع این ویروس منحوس (کووید ۱۹) در جامعه بیشتر برنامه‌های جشن انقلاب اسلامی در فضای مجازی برگزار خواهد شد و برگزاری پویش من انقلابیم از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در تمامی شهرهای استان یکی از برنامه‌های این اداره کل است.

گقتنی است، پویش من انقلابیم ویژه چهل و دومین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با عنوان جشن عید انقلاب در خانه با محورهای نقاشی، عکس مراسم در خانه، نصب پرچم، تزئینات منزل تصاویر و کلیپ‌های کوتاه برگزاری مراسم را به آیدی @tebyanmaz و شماره ۰۹۰۱۸۳۰۰۲۹۱ در پیام رسان ایتا ارسال شود.