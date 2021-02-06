نگران هیچ تهاجمی از سوی دشمنان نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اباذر سالاری در یادواره شهدای دهستان رودخانهبر از توابع شهرستان رودان اظهار کرد: امام خمینی (ره) با توکل به خداوند و با تأسی از سیره پیامبر اکرم (ص) و الهام از سیره امام حسین (ع) انقلاب را پایه ریزی کردند.
وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) اعتماد و اعتقاد کافی به خداوند داشتند، افزود: از آنجایی که امام (ره) به وعده صادق خداوند ایمان داشتند، لذا هیچ ابرقدرتی نمیتوانست ایشان را بترساند.
فرمانده سپاه امام سجاد استان هرمزگان با اشاره به شهدای گرانقدر بخش رودخانه، گفت: جوانان منطقه رودخانهبر علیرغم امکانات حداقلی به ندای امام (ره) لبیک گفتند و در جبهههای نبرد حق علیه باطل و دوران هشت سال دفاع مقدس نقش آفرینی کردند.
سالاری اظهار کرد: جوانان با توکل به خداوند و توسل به مادر سادات پیشانیبندهای خود را به نام مقدس اهل بیت (ع) مزین میکردند و به خط دشمن میزدند و از همه چیز خود میگذشتند.
وی افزود: برگزاری یادواره شهدا در چنین ایام مبارکی کار بسیار ارزشمند و با برکتی است اما با برکتتر از همه این است که مسیر و خط شهدا را ببینیم، درک کنیم و در این مسیر حرکت کنیم.
فرمانده سپاه استان هرمزگان با تاکید بر اینکه خط خداباوری، اعتماد به خدا و خط نترسیدن از غیر خدا، مسیری است که شهدا در آن گام نهادند، بیان کرد: بیش از ۴۰ سال دشمنان اسلام علیه این نظام توطئه کردند و هر کاری که از دستشان برآمده انجام دادهاند.
سالاری با بیان اینکه هیچ ترسی از دشمنان نداریم، گفت: اکنون کاری از دست دشمنان بر نمیآید وگرنه آمریکاییها یک لحظه ما را امان نمیدادند، در حال حاضر نگران هیچ تعرض و تهاجمی از سوی دشمنان نیستیم.
وی افزود: تمامی شهدا در وصیت نامههای خود یک جمله مشترک دارند و آن هم تبعیت محض از ولایت است لذا امروز ما باید ولایتمداری را ثابت کنیم.
فرمانده سپاه استان هرمزگان با تاکید بر اینکه ولایت عمود خیمه نظام است، یادآور شد: شهدا به ما درس ولایت مداری میدهند، هرکس از این شاخص فاصله بگیرد، به فنا خواهد رفت، لذا هر جایی که هستیم باید آن را تنگه اُحدی بدانیم برای اینکه در مسیر اسلام و قرآن حرکت کنیم.
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