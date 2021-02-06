نسبت دانشجو و استاد در دانشگاه‌ فرهنگیان مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی شامگاه شنبه در جلسه شورای مدیریت استانی آموزش عالی در دانشگاه اصفهان با بیان اینکه یکی از راهکارهای تقویت پژوهش در دانشگاههای کوچک اتصال آن به دانشگاههای بزرگ است، اظهار داشت: طرح ساماندهی دانشگاهها، بیشتر نگاه سیاسی دارد، دانشگاههای بزرگ باید به دانشگاههای کوچک برای ارتقای کیفیت کار آنها کمک کنند.
وی با بیان اینکه طرح ساماندهی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با هدف کیفیسازی هرچه بیشتر آنها به ویژه واحدهای کوچک در حال اجراست، اضافه کرد: هدف ما تخریب و تعطیلی دانشگاهها نیست.
وزیر علوم با بیان اینکه تفویض اختیارات به دانشگاهها در معاونت استانی در حال اجراست، ابراز داشت: این امر به معنی انقطاع از مرکز نیست و وزارت علوم هدایت کلان را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه باید همفکریها در استان به گونهای باشد که بخشی از وزارت علوم به استانها منتقل شود، ادامه داد: در نظر داریم تأثیر آموزش عالی را در استانها بیش از گذشته ملموس کنیم.
دانشگاه ها از چارچوب خود خارج نشوند
غلامی با تاکید بر اینکه دانشگاههای پیام نور، علمی - کاربردی و فرهنگیان نباید از چارچوب برنامهای و مأموریت خود خارج و از هم گسیخته شوند، ابراز داشت: مدتی دانشگاه پیام نور از این چارچوب خارج شده بود که با آرامش در حال بازگشت است.
وی با بیان اینکه در دانشگاههای فرهنگیان و فنی و حرفهای نسبت استاد و دانشجو مناسب نیست، گفت: در این ارتباط نامهای به رهبر معظم انقلاب نوشتم که نگرانیهایی وجود دارد و در حال پیگیری هستیم تا شاخصهای کیفی این دانشگاه از نظر تعداد هیئت علمی و دانشجو ارتقا یابد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه بخش آموزش عالی غیردولتی در زمینه پذیرش دانشجو عملکرد خوبی دارد اما نگرانی ما در باره کیفیت کار این مراکز است، ادامه داد: در این دانشگاهها اقتصاد و هزینهها دغدغه اصلی این دانشگاهها است.
غلامی گفت: دانشگاههای آزاد و غیرانتفاعی در حال رسیدن به تعادل هستند و تلاش ما این است که بخش غیردولتی آموزش عالی از بین نرود بلکه به تعادل کمی و کیفی برسد.
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