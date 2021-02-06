تحویل بیش از ۳۰ هزار واحد مسکن مهر در دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمد اسلامی در ادامه برنامه تیتر امشب شبکه خبر درباره طرح اقدام ملی مسکن افزود: در این طرح حدود ۴۳۶ هزار نفر واجد شرایط داشتیم که برای آن زمین و طرح؛ کارسازی کردیم و در ۱۸۳ شهر ثبت نام انجام نشده بود که اخیراً انجام شده که حدود ۲۰۰ هزار نفر را در این مرحله ثبت نام کردند و بیش از ۹۰ هزار نفر واجد شرایط هستند و برای آن زمین پیش بینی و این طرح‌ها شروع شده است.

اسلامی افزود: در یک سری از شهرها، مردم زمین‌ها را تحویل گرفتند که خودشان به صورت گروهی البته بستگی به شهر، زمین و طرح؛ اقدام به ساخت کردند و در یک سری از طرح‌ها که زمین زیادی نداریم به صورت مجتمع سازی می‌باشد و با قرارداد با کارگزاری‌ها، مردم به آن طرح‌ها متصل شده اند و همچنین یک طرح مشارکتی داریم که زمین را با یک سازنده شراکت کردیم که سازنده سهم خودش را آزاد می‌فروشد و مابقی به افرادی که در این طرح ثبت نام کردند واگذار می‌شود.

وی ادامه داد: در تعدادی شهرها هم به دلایل مختلف هنوز طرح شروع نشده است که در حال رفع آن هستیم.

اسلامی گفت: تاکنون حدود ۱۵۰ هزار نفر ودیعه اول را پرداخت کرده اند.

وی با اشاره به اینکه هنوز شاهد پرداخت ودیعه اول توسط مردم هستیم افزود: باتوجه به اینکه مهلت واریز پایان یافته، ولی به بانک مسکن گفته ایم افرادی که پرونده تشکیل دادند می‌توانند اقدام به پرداخت ودیعه کنند.

وی ادامه داد: در طرح اقدام ملی مسکن بیش از ۵۰۰ هزار واحد ساخته می‌شود که هر چقدر مردم آورده‌های خودشان را تسریع کنند این طرح‌ها با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.

وزیر راه و شهرسازی درباره حمل و نقل هوایی افزود: در فرودگاه‌ها، هدایت و مراقبت پرواز مهم است که بتوانیم تجهیزات ناوبری، راداری و مدیریت آسمان کشور را قدرتمند اداره کنیم.

وی ادامه داد: در ۱۲ فروردین چند اتفاق بزرگ در کشور داشتیم که مهمترین آن در فرودگاه مهرآباد بود که بر اساس آن توانستیم سیستم راداری تقرب را با مرکز کنترل از طریق یک پلتفرم مشترک در یک کنسول به هم مرتبط کنیم و سامانه اطلاعات مدیریت یکپارچه شود.

اسلامی افزود: با بدعهدی غربی‌ها که مشکلاتی را بارها بر سر این کشور آوردند؛ اما تعدادی تجهیزات که توسط شرکت فرودگاه‌ها خریداری شده بود توسط افراد متخصص داخلی نصب و راه اندازی شد.

وی با اشاره به اینکه در فرودگاه‌ها به دنبال این هستیم که زمان سوار و پیاده شدن مسافران را کوتاه کنیم گفت: در حال حاضر در ترمینال یک فرودگاه مهرآباد بعد از سال‌ها انتظار بازسازی صورت گرفت و پل‌های هوایی و اتصال به هواپیما نصب شد و در مراحل بعد آن را گسترش خواهیم داد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ظرفیت فرودگاه‌های کشور را تا پایان سال آینده به ۵۰ میلیون مسافر خواهیم رساند که با این تحولات که در بخش‌های فرودگاهی کشور اتفاق افتاد، ما را در جهت زیرساخت، ناوبری، مدیریت آسمان کشور، ترمینال و خدمات جانبی مورد نیاز قدرتمند خواهد کرد و خدمات بهتری را به مردم ارائه می‌دهیم.

اسلامی عنوان کرد: در موضوع هواپیما؛ شرکت‌ها را تشویق و حمایت کردیم تا بتوانند هواپیما خرید کنند و ناوگان هوایی را تقویت و نوسازی می‌کنیم و این موضوع در حال اجراست.

وی درباره باز آفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده هم افزود: در موضوع باز آفرینی شهری، سه کار مهم در دستورکار قرار دارد اول بهسازی محلات شهری برای بافت فرسوده و نا کار آمد است که در یکسری از شهرهای بحرانی بیش از پانصد طرح اجرا کردیم و اولین بار بهسازی شهری برای شهر زابل انجام شد البته این طرح را برای تعدادی از شهرهای کشور انجام داده ایم.

وی ادامه داد: مرحله دوم خدمات زیر بنایی و روبنایی بود که در شهرهای گوناگون انجام شده است و کپرنشینی‌هایی که بایستی جمع آوری می‌شد که مهمترین آن در چابهار است، در همین دولت سامان دهی خواهد شد و در این زمینه خانه‌هایی ساخته خواهد شد و کپرها جمع آوری و مردم به خانه‌ها منتقل می‌شوند.

اوگفت: سومین فعالیت هم این است که خود مردم خانه‌هایشان را نوسازی کنند و در سال گذشته و امسال ۳۴ هزارنفر به بانک معرفی شدند پرونده تشکیل و پروانه ساخت دریافت کردند و این کار را ادامه می‌دهیم تا مردم هر چه بیشتر و بهتر خانه‌های مقاوم داشته باشند.