جاده چالوس مسدود شد/ بارش و لغزندگی در محورهای ۱۰ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته، آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۹۵ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۸.۳ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۶.۶ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۷ الی ۱۸ و کمترین تردد بین ساعات ۳ الی ۴ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.

محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته

ردیف نام محور استان تعداد وسیله نقلیه ۱ آزادراه کرج - تهران البرز ۱۰۸۵۱۴ ۲ آزادراه تهران - کرج البرز ۱۰۳۱۰۶ ۳ آزادراه کرج - قزوین البرز ۹۹۲۷۰ ۴ پاکدشت - تهران تهران ۸۳۸۲۱ ۵ آزادراه قزوین - کرج البرز ۷۹۷۷۵ ۶ تهران - پاکدشت تهران ۷۵۱۶۸ ۷ تهران - شهریار تهران ۶۹۵۵۲ ۸ قرچک - ری تهران ۶۲۰۴۱ ۹ بومهن - جاجرود تهران ۶۰۸۷۳ ۱۰ آزادراه قم - تهران تهران ۵۷۸۶۴

آخرین وضعیت محورهای شمالی

تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال تا ساعت ۱۷ ممنوع می‌باشد.

تردد روان در محورهای هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)

ضمناً محورهای چالوس، هراز و آزادراه تهران - شمال دارای بارش برف و باران و محور فیروزکوه و آزادراه قزوین - رشت دارای بارش باران می‌باشند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها

ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین - کرج - تهران محدوده‌های مهرشهر، مهرویلا و حدفاصل ساسانی تا پل کلاک

ترافیک سنگین در محور شهریار - تهران محدوده‌های شهر قدس و زرنان

آخرین وضعیت جوی

بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های کردستان، همدان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، البرز، مازندران و تهران

بارش باران در برخی از محورهای استان‌های مرکزی و کرمانشاه

عملیات کارگاه جاده‌ای مهم (منجر به انسداد)

محور چالوس، حدفاصل مرزن‌آباد تا دزدبن، واقع در استان مازندران، تا ۱۲ اسفندماه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هر هفته به غیر از روزهای شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات راهداری مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه انجام می‌گردد.

محورهای مسدود شریانی

شهداد - نهبندان

خرم آباد - پلدختر

محدودیت تردد با تغییر مسیر

محور قزوین - همدان (کیلومتر ۱۱۰) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین لاین روبرو به صورت دوطرفه انجام می‌گردد.

محورهای دارای انسداد فصلی

شمشک - دیزین

اولنگ - شاهرود

سی سخت - پادنا

گنجنامه - تویسرکان

سروآباد - پاوه

وازک - بلده

پونل - خلخال

محور مسدود غیرشریانی

پدافند جنوب غرب - امیدیه