به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی،گفت: بزرگترین اختلاس تاریخ ایران توسط محمدرضاشاه ملعون انجام شد و پیگیری بازگرداندن آن اموال باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به اختلاس ۳۵میلیارد دلاری محمدرضاشاه، افزود: ۲۰ میلیارد دلار از آن توسط دولت آمریکا مسدود شده و اگر سود آن را سالانه فقط ۱۰ درصد در نظر بگیریم، در طول ۴۲ سال بالغ بر هزار و ۹۱۶ میلیارد دلار می‌شود.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سهم هر فرد ایرانی از این پول اختلاس‌ شده توسط محمدرضاشاه پهلوی ۲۳ میلیارد تومان خواهد بود و هر فردی در ایران با این پول می تواند صاحب بهترین خانه و خودرو شود.

غضنفرآبادی متذکر شد: شاه علاوه بر اختلاس ۳۵میلیارد دلاری، ۳۸۴ عدد چمدان پر از جواهر و الماس، تاج شاهنشاهی با ۳۳۸۰ قطعه الماس و ۵۰ قطعه زمرد و ۳۶۸ حلقه مروارید با وزن ۲۸۰ گرم و همچنین تاج ملکه با ۱۶۴۶ قطعه الماس را از کشور خارج کرده است.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: از قوه قضائیه و دولت درخواست می‌کنم که پیگیری‌های جدی خود را انجام دهند تا این سرمایه عظیم به کشور بازگردانده شود.