تولید ۲۱ میلیون تن پلیمر تا سال ۱۴۰۴/رشد ۴.۵ درصدی تقاضا

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی صبح امروز در مراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست با بیان اینکه در این نمایشگاه ۲۰۰ شرکت داخلی حضور دارند که از این تعداد ۱۴ شرکت آن دانش بنیان هستند، گفت: بیش از ۲۰۰ تن از بازرگانان از کشورهای ترکیه، هند، آذربایجان، کنیا، افغانستان، بوسنی، عراق، اقلیم کردستان عراق و اردن حضور دارند.

وی افزود: امسال با بهره برداری‌های جدید ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به ۸۰ میلیون تن رسیده است. این در حالی است که رشد تقاضای سالانه محصولات پتروشیمی ۴.۵ درصد است که با توجه به شیب مصرف در آینده با رشد تقاضای فزاینده ای روبرو خواهیم بود.

محمدی میزان تولید پلیمر کشور را ۹ میلیون تن اعلام و تصریح کرد: با بهره برداری از طرح‌های جدید تا سال ۱۴۰۴ این ظرفیت به ۲۱ میلیون تن می‌رسد و تا پایان سال ۱۴۰۴ با طرح‌های راهبردی، تولید پروپیلن به ظرفیت ۴.۵ میلیون تن می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه مجموع ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی با بهره‌برداری از ۱۰ طرحی که امسال محقق شد از ۶۵.۸ میلیون تن در ابتدای سال به ۸۰ میلیون تن افزایش یافته است، ادامه داد: هم‌اکنون ۴۰ میلیون تن خوراک معادل ۹۰۰ هزار بشکه در روز در ۶۰ مجتمع تولیدی کشور به مصرف می‌رسد. هم‌اکنون ۳۵ میلیون تن محصول نهایی و قابل فروش در کشور تولید می‌شود.

محمدی، سهم ایران از تولید سالانه ۴۲۰ میلیون تنی پلیمرها در جهان را ۲ درصد اعلام کرد و افزود: تولید پلیمرها در جهان به ۵۳۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۵ خواهد رسید و سهم ایران از این سبد در سال ۱۴۰۴ به ۴ درصد افزایش می‌یابد.

وی در بحث پلیمرهای پرمصرف، با اشاره به اینکه در حال حاضر ظرفیت تولید پلی اتیلن ۵.۱ میلیون تن است، ادامه داد: از سال ۱۴۰۱ تولید طرح‌های پلیمری آغاز می‌شود و با تکمیل طرح‌های جهش سوم و طرح‌های خوراک ترکیبی به عدد ۱۳ میلیون تن پلی اتیلن در سال ۱۴۰۴ می‌رسیم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به این ظرفیت تولید پروپیلن از مجموع پالایشگاه و پتروشیمی حدود یک میلیون تن است و پروپیلن خاویار صنعت پتروشیمی است، گفت: در سال ۱۴۰۰ یک طرح پلی‌پروپیلن خمین به بهره‌برداری می‌رسد و به ظرفیت ۱.۲ میلیون تن می‌رسیم اما در سال ۱۴۰۴ با اجرای طرح‌های راهبردی تولید این محصول به عدد ۴.۵ میلیون تن می‌رسد.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه فروش پلیمرها اکنون از ۹ میلیون تن ۵۴ درصد صادر و ۴۶ درصد در داخل مصرف می‌شود، گفت: در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تلاش می‌شود افزایش تولید و متنوع‌سازی محصول محقق شود و در سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز باید بر تکمیل زنجیره ارزش در پایین دست و تکمیل زنجیره ارزش به‌منظور مصرف این مقدار از تولید تمرکز بیشتری شود.

وی با اشاره به اینکه در کل ۸۵ نوع کاتالیست به ارزش سالانه ۲۷۰ میلیون دلار در صنعت پتروشیمی مصرف می‌شود، گفت: سهم پلیمری‌ها از این سبد ۵۰ میلیون دلار است و تا امروز ۲۰ نوع را ایرانی‌سازی کردیم که معادل ۱۲۵ میلیون دلار در سال است و تا ۱۴۰۱، ۳۶ نوع دیگر بومی‌سازی می‌شود و این عدد به ۱۹۵ میلیون دلار می‌رسد.

محمدی با بیان اینکه در پایان سال ۱۴۰۰، ۷۰ درصد کاتالیست‌های موردنیاز صنعت پتروشیمی داخلی‌سازی می‌شود، ادامه داد: در مجموع در این صنعت ۶۵ دانش فنی فرآیند مصرف می‌شود که از این تعداد تا به امروز هفت دانش فنی بومی‌سازی شده است و تا سال ۱۴۰۰ این عدد به ۱۰ دانش فنی می‌رسد.