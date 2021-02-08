به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته اطلاع‌رسانی جشنواره، پس از انتشار فراخوان شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر که با تلاش سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان برگزار می‌شود، دبیر این رویداد فرهنگی و هنری، هیات داوران بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی این جشنواره را معرفی کرد.

خیام وقار کاشانی دبیر جشنواره تئاتر مهر کاشان طی حکمی ایوب آقاخانی، محسن خسروی و مهدی صفاری‌نژاد از نویسندگان و هنرمندان تئاتر کشور را به عنوان داوران بخش مسابقه نمایشنامه نویسی، جشنواره شانزدهم تئاتر مهر کاشان منصوب کرد.

ایوب آقاخانی متولد ۱ آبان ۱۳۵۴ در تبریز، بازیگر، کارگردان سینما، تئاتر و تلویزیون، دارای مدرک تحصیلی کارشناس نمایش با گرایش ادبیات نمایشی و کارشناس ارشد نمایش با گرایش ادبیات نمایشی است. وی از سال ۸۴ مسئول تئاتر و شورای نظارت مرکز هنرهای نمایشی شد و در ده‌ها جشنواره به عنوان داور حضور داشت، او سال ۹۲ مدیر تالار تجربه حافظ شد. وی همچنین دبیر شورای انتخاب آثار مجموعه تئاترشهر، مدیر بخش رادیویی دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران نیز بوده است.

محسن خسروی عضو شورای نظارت و ارزشیابی نمایش کاشان، نقش موثر و ارزنده‌ای در تئاتر کاشان در بخش‌های مختلف بازیگری، تدریس، نویسندگی و کارگردانی داشته و چند دوره داور و عضو ستاد برگزاری جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان بوده است. وی عضو هیات اعزامی تئاتر ایران به جشنواره آوینیون فرانسه در سال ۱۳۷۰ و دبیر برگزاری چند دوره هنرهای نمایشی در آیینه عاشورا و هفته‌های تئاتر مقاومت کاشان نیز بوده است و بیش از ۶۰ نمایشنامه به رشته تحریر در آورده است.

مهدی صفاری‌نژاد متولد سال ۱۳۶۳ تهران، دستیار کارگردان، نویسنده، بازیگر، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی است. وی سابقه نویسندگی و کارگردانی در نمایش های «ویلون بی آرشه» و «فقط خدا می‌تونه ما رو از خواب بیدار کنه» و بازی در نمایش های «دادگاه مداد»، «خورشید مهربانی»، «مجلس سیاه بازی امیرارسلان نامدار»، «عروسی خان مظفر»، «انسانم آرزوست»، «سایه تو سایه» را در کارنامه هنری خود دارد و در نمایش‌های «زندگی باید کرد»، «مبارک و خاتون پرده نشین-زن پارسا» و «خم بازی قصه بخت» به عنوان دستیار کارگردان حضور داشته است.

بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی در راستای تقویت نمایشنامه‌نویسی و شناسایی و رشد استعدادها به بخش‌های این رویداد افزوده شده و علاقه‌مندان این بخش می‌توانند آثار خود را به صورت الکترونیکی تا یکم اسفندماه به تارنمای mehr-festival.ir ارسال کنند تا بررسی و نتایج آن اعلام شود.