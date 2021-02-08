به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس تابش اظهار داشت: دیماه امسال ۲۱ هزار و ۹۲ فقره گزارش و شکایت مردمی در خصوص کالاها و خدمات از طریق ستاد خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها دریافت شده است. از مجموعه شکایتهای دریافت شده ۲۰ هزار و ۶۷۷ فقره معادل ۹۸ درصد قابل پیگیری و ۴۱۵ فقره معادل ۲ درصد غیر قابل پیگیری بوده است.
وی تصریحکرد: از مجموع شکایتهای رسیدگی شده ۵ پنج هزار و ۶۲۸ فقره معادل ۲۶ درصد منجر به تنظیم برگ گزارش بازرسی، هفت هزار و ۹۲۱ فقره معادل ۳۸ درصد منجر به عدم احراز تخلف و هفت هزار و ۵۴۳ فقره معادل ۳۶ درصد به علت انجام کار کارشناسی در حال پیگیری است.
رئیس سازمان حمایت با اعلام اینکه از این تعداد شکایت، ۱۸ هزار و ۸۳۷ فقره معادل ۸۹ درصد مربوط به کالا بوده است، گفت: ۲ هزار و ۲۵۵ فقره مربوط به خدمات بوده که معادل ۱۱ درصد شکایات است.
وی اضافهکرد: بیشترین شکایت دریافت شده در بخش کالا مربوط به انواع نان، روغن مایع و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک و رستورانهای غذاخوری است.
دریافت ۷۱ درصد از شکایات به صورت تلفنی
تابش با اعلام اینکه بیشترین شکایتها بر اساس نوع تخلف مربوط به گرانفروشی و تقلب است، گفت: در ارتباط با چگونگی دریافت شکایتها در مجموع ۱۴ هزار و ۸۶۰ فقره معادل ۷۱ درصد به صورت تلفنی، ۲ هزار و ۸۴۶ فقره معادل ۱۳ درصد به صورت حضوری و سه هزار و ۳۸۶ فقره معادل ۱۶ درصد بهصورت کتبی بوده است.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ادامهداد: مجموع شکایات دریافتی در دیماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل (۲۲ هزار و ۸۶ فقره) کاهش پنج درصدی داشته است و استانهای تهران، خراسان رضوی، البرز و آذربایجان شرقی با افزایش تعداد شکایات و استانهای کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، زنجان و ایلام با کاهش شکایات مواجه بودند.
تابش بیانداشت: سهم شکایتهای بررسی شده متخلف و غیرمتخلف از کل شکایات قابل پیگیری در دیماه امسال به میزان ۶۴ درصد بوده که نسبت به آذرماه امسال ۲ درصد کاهش داشته است.
وی اعلامکرد: بر اساس تدابیر اتخاذ شده، از مجموعه شکایات رسیدگی شده که منجر به تخلف شدهاند ۶۸۰ فقره منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شده و از تشکیل و ارجاع پرونده به تعزیرات و دیگر محاکم اجتناب شده است.
نظر شما