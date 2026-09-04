قیمت جهانی طلا امروز ۱۳ شهریور؛ اونس در کانال ۴۴۶۸ دلار و ۲۷ سنت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی، در آستانه انتشار آمار اشتغال آمریکا، ثابت ماند و در مسیر ثبت افزایش هفتگی اندکی قرار گرفت.

قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری بدون تغییر ماند و در ۴۴۶۸ دلار و ۲۷ سنت ثابت ایستاد.

قیمت طلا روز پنجشنبه حدود ۲ درصد افزایش یافت زیرا معامله‌گران پس از آنکه کریستوفر والر، از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو، اعلام کرد در صورت تداوم روند کاهش فشارهای تورمی از عدم تغییر نرخ بهره حمایت خواهد کرد، معامله‌گران انتظارات خود را برای افزایش نرخ بهره در سپتامبر تعدیل کردند.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا با ۰.۶ درصد کاهش، به ۴۵۱۴ دلار و ۶۰ سنت رسید.

طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در ماه جاری را ۵۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند.

گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا قرار است روز جاری منتشر شود.

راس مکسول، مدیر عملیات راهبرد جهانی در شرکت «وی‌تی مارکتس»، گفت: آمار ضعیف و افزایش نرخ بیکاری می‌تواند استدلال‌ها برای افزایش نرخ بهره را تضعیف کند. در این صورت، قیمت طلا می‌تواند دوباره رشد کند. با این حال، قیمت طلا همچنان تحت تاثیر تغییرات احساسات بازار قرار دارد، به‌ویژه اینکه هفته آینده آمارهای تورمی جدید منتشر خواهد شد.

او همچنین گفت: تقاضای بانک‌های مرکزی برای طلا همچنان از بازار حمایت می‌کند و می‌تواند میزان افت قیمت این فلز را محدود کند.

در حالی که طلا معمولا به عنوان یک پوشش ریسک در برابر تورم دیده می‌شود، اما نرخ‌های بهره بالاتر معمولا بر این دارایی بدون بازده فشار نزولی وارد می‌کند.

بر اساس گزارش رویترز، داده‌های منتشرشده روز پنجشنبه نشان داد که تعداد آمریکایی‌های متقاضی دریافت بیمه بیکاری در هفته گذشته، اندکی افزایش یافته است. با این حال، تعداد اخراج‌ها همچنان پایین بوده و این موضوع حاکی از ثبات بازار کار آمریکاست.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۵ درصد کاهش، به ۶۶ دلار و ۵۹ سنت رسید. بهای هر اونس پالادیوم با تقریبا یک درصد کاهش، به ۱۴۰۸ دلار و ۷۵ سنت رسید.

هر اونس پلاتین با ۱.۵ درصد کاهش، به ۱۷۹۹ دلار و ۴۴ سنت رسید. هر دو فلز پلاتین و پالادیوم در مسیر ثبت کاهش جزئی هفتگی قرار گرفتند.