افتتاح سه طرح محیط زیستی در شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه برنا در تشریح این خبر با اشاره به اینکه طرحهایی که امروز افتتاح شد در حوزه پساب مربوط به واحدهای صنعتی و بیمارستانی است، افزود: این طرحها با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال احداث شده است و به بهره برداری رسید.
وی با بیان اینکه یکی از طرحها بهرهبرداری از سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان نیکان مستقر در غرب تهران است، اظهار کرد: سیستم تصفیه فاضلاب این مجموعه از نوع SBBR با راندمان بالا است و خروجی پساب سیستم، مجدد بازچرخانی میشود.
برنا همچنین به ارتقا و بهینهسازی سیستم ظرفیت تصفیه فاضلاب مرکز طبی کودکان با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: عملکرد این تصفیهخانه مورد تأیید محیط زیست و وارد مدار فعالیت شده است.
وی همچنین با بیان اینکه بهینهسازی و رفع نواقص تصفیه خانه فاضلاب داروسازی لقمان از دیگر طرحهایی بود که به بهرهبرداری رسید، اظهارکرد: شرکت داروسازی لقمان یکی از قدیمیترین واحدهای فعال در زمینه تولید دارو و محصولات بهداشتی است که با توجه به نوع و میزان تولید فاضلاب و پساب حاصل از فعالیت، به بهینهسازی و اصلاح سیستم نیاز داشت. با پیگیریهای به عمل آمده و اعطای فرصت لازم به این واحد با اتمام عملیات اجرایی و پس از نمونه برداری و تأیید خروجی، تصفیهخانه فاضلاب به بهرهبرداری رسید.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران ادامه داد: در حال حاضر ورودی سیستم تصفیه فاضلاب این واحد به ۳۰۰ مترمکعب در شبانه روز ارتقا یافته است و کلیه فاضلابهای صنعتی و بهداشتی را پوشش میدهد.
برنا همچنین در خصوص چگونگی و نحوه عملکرد تصفیه خانههای فاضلاب تصریح کرد: در احداث سیستمهای تصفیه فاضلاب موضوع با اهمیت «راهبری» آن است چرا که در صورت عدم مدیریت و نظارت صحیح بر عملکرد سیستم ضمن هدر رفت هزینه و انرژی واحد، انتقال آلودگی به محیط و وارد شدن آسیب جدی به محیط زیست را موجب میشود. به همین منظور میطلبد مسئولان به منظور کاهش هزینه و جلوگیری از تبعات احتمالی با دقت و حساسیت به این موضوع توجه کنند.
برنا افزود: تبعات عملکرد غیر اصولی بیمارستانها و مراکز درمانی با توجه به نوع فعالیت آنها چه در بخش مدیریت پسماند و چه در بخش مدیریت پساب، بسیار قابل توجه و ملاحظه است و انتظار سازمان حفاظت محیط زیست از این مراکز توجه همه جانبه به موضوعات محیط زیست است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۹ مورد سیستم تصفیه فاضلاب در حوزههای صنعتی و درمانی به بهره برداری رسیده است و با پروژههایی که امروز به بهره برداری رسید این تعداد به ١٢مورد میرسد.
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