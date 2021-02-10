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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۲۲:۲۹

به صورت مجازی؛

نشست تخصصی بررسی کتاب «خون دلی که لعل شد» برگزار می شود

نشست تخصصی بررسی کتاب «خون دلی که لعل شد» برگزار می شود

قم-ا داره کل کتابخانه‌های قم با همکاری موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی دفتر قم باهدف تبیین آثار مقام معظم رهبری،نشست تخصصی با محوریت کتاب «خون دلی که لعل شد»را به صورت مجازی برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قم گفت: نشست تخصصی با محوریت کتاب «خون دلی که لعل شد» با هدف تبیین آثار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در آستانه چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در صبح پنج‌شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ با همکاری مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای) دفتر قم به صورت مجازی برگزار می‌شود.

در این نشست حجت‌الاسلام موسوی استاد حوزه و دانشگاه؛ به تبیین و معرفی کتاب «خون دلی که لعل شد» خواهد پرداخت کتاب «خون دلی که لعل شد» حاوی خاطرات حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (مدظله العالی) از زندان‌ها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی است. کتاب حاضر، ترجمه‌ی فارسی کتاب «إن مع الصبر نصراً» است که پیش از این به زبان عربی در بیروت منتشر و توسط سید حسن نصرالله معرفی شد.‌

علاقه‌مندان جهت شرکت در این نشست تخصصی می‌توانند از طریق برنامه اسکای روم اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قم به نشانی www.skyroom.online/ch/nahaad/qompl استفاده کنند.

کد مطلب 5143496

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