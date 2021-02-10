نشست تخصصی بررسی کتاب «خون دلی که لعل شد» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قم گفت: نشست تخصصی با محوریت کتاب «خون دلی که لعل شد» با هدف تبیین آثار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در آستانه چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در صبح پنج‌شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ با همکاری مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای) دفتر قم به صورت مجازی برگزار می‌شود.

در این نشست حجت‌الاسلام موسوی استاد حوزه و دانشگاه؛ به تبیین و معرفی کتاب «خون دلی که لعل شد» خواهد پرداخت کتاب «خون دلی که لعل شد» حاوی خاطرات حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (مدظله العالی) از زندان‌ها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی است. کتاب حاضر، ترجمه‌ی فارسی کتاب «إن مع الصبر نصراً» است که پیش از این به زبان عربی در بیروت منتشر و توسط سید حسن نصرالله معرفی شد.‌

علاقه‌مندان جهت شرکت در این نشست تخصصی می‌توانند از طریق برنامه اسکای روم اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قم به نشانی www.skyroom.online/ch/nahaad/qompl استفاده کنند.