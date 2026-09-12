داوود شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این استان حدود ۴۰ نوع ماده معدنی دارد و ظرفیتهای آن بسیار فراتر از عنوان «رنگینکمان معادن» است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان، افزود: رویکرد استان در بخش معدن، حرکت از خامفروشی به سمت فرآوری و ایجاد زنجیره ارزش در داخل سیستان و بلوچستان است؛ زیرا فرآوری علاوه بر افزایش ارزش افزوده، زمینه ایجاد اشتغال و توسعه صنایع وابسته را فراهم میکند.
شهرکی ادامه داد: سه کارخانه فرآوری مس در استان در حال اجراست و دو کارخانه فرآوری طلا نیز در دست اجرا قرار دارد.
وی گفت: فرآوری سنگآهن در مناطق ایرانشهر و بزمان دنبال میشود و در چابهار نیز طرح فولاد در حال پیگیری است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان افزود: در طرحهای توسعهای نیز افزایش ظرفیت تولید کاتد از سه هزار تن به ۱۰ هزار تن، تولید ۲۵ هزار تن کنسانتره و افزایش ظرفیت طلا در دستور کار قرار دارد.
شهرکی خاطرنشان کرد: امروز مواد معدنی استان به شکل خام از سیستان و بلوچستان خارج نمیشود و حداقل یک مرحله فرآوری در داخل استان انجام میشود.
وی تأکید کرد: توسعه زنجیره فرآوری میتواند سهم مردم استان از ارزش افزوده ذخایر معدنی را افزایش داده و زمینه ایجاد صنایع و فرصتهای شغلی جدید را فراهم کند.
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