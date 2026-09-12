در باب افزایش حقوق اساتید هنوز انواع فشارها و مسائل را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منادی، روز شنبه در یکصدمین اجلاس روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، گفت: در برنامه هفتم توسعه، برنامههایی را مطرح کردیم که در حال تلاش برای اجرای آنها هستیم.
وی افزود: در زمینه حقوق اساتید عزیزمان که مالیات آنها پلکانی بود، تلاش کردیم این میزان را به ۱۰ درصد برسانیم و هماکنون نیز در حال نوشتن طرحی درباره ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه هستیم.
منادی ادامه داد: حداقل هشت مورد را برای تأمین منابع جدید در نظر گرفتهایم که این منابع قطعاً برای آموزش کشور و کاری که بهزودی به تصویب خواهد رسید، بسیار مؤثر خواهد بود.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه وزارت علوم در واقع بهرهورترین وزارتخانه در کل کشور است، اظهار کرد: ما در برنامهها گفتهایم که در طول برنامه، رشد اقتصادی باید به ۸ درصد برسد و یکسوم این رشد از محل بهرهوری محقق خواهد شد که ۲.۸ درصد است.
وی افزود: مهمترین جایی که میتواند به این درصد عمل کند و تحقق یکسوم رشد اقتصادی را رقم بزند، وزارت علوم است. البته متأسفانه نگاه درست و دقیقی به این وزارتخانه نمیشود.
منادی گفت: به نظر من وزارت علوم یکی از مظلوم ترین مجموعههای کشور است و اکنون بسیار روسفید است؛ چراکه جنگ ۱۲ روزه رمضان را پشت سر گذاشتیم و دیدید که در برابر تکنولوژیهای دشمن، فناوریهای جدید و دانش دانشمندان این سرزمین ایستادیم.
وی ادامه داد: دانش موشکهای نقطهزن در حوزه نظامی، به برکت دهها و صدها شرکت دانشبنیان بود که ما برای برادران نظامی خود به ارمغان آوردیم.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه با وجود این دستاوردها، هنوز حق وزارت علوم به طور کامل ادا نمیشود، اظهار کرد: همانطور که میگویند وزارت علوم مظلوم است، راست میفرمایید؛ یک میلیارد دلار بودجه نداریم و با این پول کم، چه کارهایی انجام میدهیم.
وی افزود: در باب افزایش حقوق اساتید نیز هنوز انواع فشارها و مسائل را داریم؛ در حالی که باید از افرادی که بزرگترین سرمایه و آورده را برای مملکت دارند، حمایت شود، ولی آنچه مسلم است، این رعایت نمیشود.
منادی تأکید کرد: با همه اینها، دانشگاهها همیشه سربلند هستند؛ هم الان سربلند هستند و هم برای آینده میهن عزیزمان این دانشگاهها هستند که برنامه دارند.
وی ادامه داد: هیچگاه این مهریها و بیمهریها ما را در مسیرمان سست نخواهد کرد و هیچوقت نخواهیم ایستاد.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به علاقه خود به شعر حافظ گفت: من حافظ شعر خواندن را دوست دارم و از طرف نهاد و از طرف همه شما دانشمندان، میخواهم بگویم که این کارتان را ادامه دهید. هیچکس نخواهد توانست جلوی اساتید دانشمند را بگیرد.
وی افزود: با این پول، دانشگاهها این همه دانش را اداره کردهاند؛ ۵۰ هزار محصول با این پول تولید شده است. خیلی بهرهور هستیم و این خالص است. ما هرگز از پا نخواهیم ایستاد.
منادی سپس با اشاره به اشعار حافظ گفت: از زبان شما و از زبان حافظ میخوانم که «ما میگوییم به ایران عزیز منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم...» و با اشاره به مضمون این اشعار افزود: «دیدهام به بد دیدن و ملامت کشیم و خوش باشیم»، که در حقیقت ممکن است این را کافری بدانند، ولی این را بدانید که چنان با ایمان هستیم که...
وی ادامه داد: این را هم بگویم که این اعتقاد را دارم. من اینها را دیدم؛ سالها دیدن دانشمندان جوان را تجربه کردم و دیدم که دنیا و تقوا و دانش در حقیقت قابل قیاس نیست و بسیار مهم است که دوستان بدانند در چه تاریخی هستیم.
منادی در پایان با تأکید بر نقش دانشگاهها در شرایط کنونی گفت: خواهشی که دارم این است که عزیزان بدانند هیچکس مثل دانشگاه نمیتواند کمک کند.
وی افزود: اقتصاد غرب و در واقع دنیای کفر فشار میآورد و برای عبور از این شرایط، دانشگاهها نقش اساسی دارند. باید واحد و متحد بشویم.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اظهار کرد: امیدوارم انشاءالله به لطف الهی، در این ایامی که به سختی میگذرانیم، تلاش کنیم و بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.
وی تأکید کرد: من خواهش میکنم دانشگاهها حرکت کنند؛ با توجه به این شرایط جنگی که داریم و اوضاعی که در دنیا هست، دانشگاهها باید نقش خود را ایفا کنند.
نظر شما