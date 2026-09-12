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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

رئیس کمیسیون آموزش:

در باب افزایش حقوق اساتید هنوز انواع فشارها و مسائل را داریم

در باب افزایش حقوق اساتید هنوز انواع فشارها و مسائل را داریم

رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: در زمینه حقوق اساتید که مالیات آنها پلکانی بود، تلاش کردیم این میزان را به ۱۰ درصد برسانیم اما هنوز با انواع فشارها و مشکلات مواجهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منادی، روز شنبه در یکصدمین اجلاس روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، گفت: در برنامه هفتم توسعه، برنامه‌هایی را مطرح کردیم که در حال تلاش برای اجرای آنها هستیم.

وی افزود: در زمینه حقوق اساتید عزیزمان که مالیات آنها پلکانی بود، تلاش کردیم این میزان را به ۱۰ درصد برسانیم و هم‌اکنون نیز در حال نوشتن طرحی درباره ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه هستیم.

منادی ادامه داد: حداقل هشت مورد را برای تأمین منابع جدید در نظر گرفته‌ایم که این منابع قطعاً برای آموزش کشور و کاری که به‌زودی به تصویب خواهد رسید، بسیار مؤثر خواهد بود.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه وزارت علوم در واقع بهره‌ورترین وزارتخانه در کل کشور است، اظهار کرد: ما در برنامه‌ها گفته‌ایم که در طول برنامه، رشد اقتصادی باید به ۸ درصد برسد و یک‌سوم این رشد از محل بهره‌وری محقق خواهد شد که ۲.۸ درصد است.

وی افزود: مهم‌ترین جایی که می‌تواند به این درصد عمل کند و تحقق یک‌سوم رشد اقتصادی را رقم بزند، وزارت علوم است. البته متأسفانه نگاه درست و دقیقی به این وزارتخانه نمی‌شود.

منادی گفت: به نظر من وزارت علوم یکی از مظلوم ترین مجموعه‌های کشور است و اکنون بسیار روسفید است؛ چراکه جنگ ۱۲ روزه رمضان را پشت سر گذاشتیم و دیدید که در برابر تکنولوژی‌های دشمن، فناوری‌های جدید و دانش دانشمندان این سرزمین ایستادیم.

وی ادامه داد: دانش موشک‌های نقطه‌زن در حوزه نظامی، به برکت ده‌ها و صدها شرکت دانش‌بنیان بود که ما برای برادران نظامی خود به ارمغان آوردیم.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه با وجود این دستاوردها، هنوز حق وزارت علوم به طور کامل ادا نمی‌شود، اظهار کرد: همان‌طور که می‌گویند وزارت علوم مظلوم است، راست می‌فرمایید؛ یک میلیارد دلار بودجه نداریم و با این پول کم، چه کارهایی انجام می‌دهیم.

وی افزود: در باب افزایش حقوق اساتید نیز هنوز انواع فشارها و مسائل را داریم؛ در حالی که باید از افرادی که بزرگ‌ترین سرمایه و آورده را برای مملکت دارند، حمایت شود، ولی آنچه مسلم است، این رعایت نمی‌شود.

منادی تأکید کرد: با همه اینها، دانشگاه‌ها همیشه سربلند هستند؛ هم الان سربلند هستند و هم برای آینده میهن عزیزمان این دانشگاه‌ها هستند که برنامه دارند.

وی ادامه داد: هیچ‌گاه این مهری‌ها و بی‌مهری‌ها ما را در مسیرمان سست نخواهد کرد و هیچ‌وقت نخواهیم ایستاد.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به علاقه خود به شعر حافظ گفت: من حافظ شعر خواندن را دوست دارم و از طرف نهاد و از طرف همه شما دانشمندان، می‌خواهم بگویم که این کارتان را ادامه دهید. هیچ‌کس نخواهد توانست جلوی اساتید دانشمند را بگیرد.

وی افزود: با این پول، دانشگاه‌ها این همه دانش را اداره کرده‌اند؛ ۵۰ هزار محصول با این پول تولید شده است. خیلی بهره‌ور هستیم و این خالص است. ما هرگز از پا نخواهیم ایستاد.

منادی سپس با اشاره به اشعار حافظ گفت: از زبان شما و از زبان حافظ می‌خوانم که «ما می‌گوییم به ایران عزیز منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم...» و با اشاره به مضمون این اشعار افزود: «دیده‌ام به بد دیدن و ملامت کشیم و خوش باشیم»، که در حقیقت ممکن است این را کافری بدانند، ولی این را بدانید که چنان با ایمان هستیم که...

وی ادامه داد: این را هم بگویم که این اعتقاد را دارم. من اینها را دیدم؛ سال‌ها دیدن دانشمندان جوان را تجربه کردم و دیدم که دنیا و تقوا و دانش در حقیقت قابل قیاس نیست و بسیار مهم است که دوستان بدانند در چه تاریخی هستیم.

منادی در پایان با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در شرایط کنونی گفت: خواهشی که دارم این است که عزیزان بدانند هیچ‌کس مثل دانشگاه نمی‌تواند کمک کند.
وی افزود: اقتصاد غرب و در واقع دنیای کفر فشار می‌آورد و برای عبور از این شرایط، دانشگاه‌ها نقش اساسی دارند. باید واحد و متحد بشویم.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اظهار کرد: امیدوارم ان‌شاءالله به لطف الهی، در این ایامی که به سختی می‌گذرانیم، تلاش کنیم و بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.

وی تأکید کرد: من خواهش می‌کنم دانشگاه‌ها حرکت کنند؛ با توجه به این شرایط جنگی که داریم و اوضاعی که در دنیا هست، دانشگاه‌ها باید نقش خود را ایفا کنند.

کد مطلب 6944643
زهرا سیفی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      1 3
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      حقوق اساتید حق التدریس را زیاد کنید. دانشگاه آزاد که از مهر پارسال حقوق اساتید دستیار را واریز نکرده و با شهریه تهاتر نشده.
    • IR ۰۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      0 0
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      ترا خدا اگر می خواهید کاری انجام دهید برای اساتید حق التدریس دانشگاه‌ها انجام دهید نه اعضا هیات علمی ،امسال حقوق اعضا هیات علمی ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد چقدر می خواهید به اعضا هیات علمی اضافه کنید یک کمی به اساتید حق التدریس دانشگاه‌ها که عضو هیات علمی نیستند توجه کنید این اساتید مظلوم چندین سال است که مبلغ ناچیزی را بعنوان حق التدریس دریافت می کنند آنهم پس از چندین ترم تدریس . انتظار ما از وزیر علوم اینست که میزان حق التدریس یک استاد با مدرک دکتری در سال در دانشگاه لااقل ساعتی ۲۵۰ هزار تومان شود
      • IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
        4 1
        حق التدریس هم درصدی از حقوق هیئت علم است اگر آن زیاد نشود این هم نمیشود! نکته بعد اگر مبلغ حق اتدریس قابل توجه بود همین اعضای هیئت علمی خودشان همه دروس را برمیداشتند و متاسفانه به بقیه جوانان چیزی نمیرسید. حق التدریس فقط برای تجربه اندوزی خوب است نه امرار معاش.

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