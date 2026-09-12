به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، محمود حبیبی رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، با تشریح اقدامات وزارت آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: تلاش کردهایم خدمات مورد نیاز دانشآموزان و خانوادهها برای شروع سال تحصیلی را به صورت یکپارچه و از طریق درگاه خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش ارائه کنیم.
وی با اشاره به فرایند ثبتنام دانشآموزان، افزود: سامانه ثبتنام الکترونیکی به هشت دستگاه مرجع متصل است و استعلامهای مورد نیاز را به صورت خودکار دریافت میکند که این موضوع موجب کاهش قابل توجه مراجعات حضوری خانوادهها شده است.
رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: پس از انجام ثبتنام، خدمات دیگری از جمله ثبت سفارش کتب درسی نیز از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش در اختیار دانشآموزان و خانوادهها قرار دارد.
تاکید بر اهمیت آزمون غربالگری نماد
حبیبی یکی دیگر از خدمات مهم الکترونیکی آموزش و پرورش را آزمون غربالگری «نماد» عنوان کرد و گفت: این آزمون بخشی از نظام مراقبتهای اجتماعی دانشآموزان است و به شناسایی دانشآموزانی که به مشاوره، حمایت و در مواردی مداخله نیاز دارند، کمک میکند.
وی از دانشآموزان و والدین خواست این آزمون را جدی بگیرند و افزود: نتایج این غربالگری میتواند در شناسایی بهموقع دانشآموزانی که نیازمند حمایت هستند، نقش مهمی داشته باشد.
حبیبی با تاکید بر استفاده خانوادهها از درگاه رسمی خدمات آموزش و پرورش، اظهار کرد: my.medu.ir درگاه واحد الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش است و خانوادهها برای دریافت خدمات باید از همین مسیر اقدام کنند و از مراجعه به سایتها و درگاههای غیررسمی خودداری کنند.
حبیبی امنیت و سهولت دسترسی را از مزایای استفاده از درگاه واحد خدمات آموزش و پرورش دانست.
اطلاعات مدارس پیش از ثبتنام در اختیار خانوادهها قرار میگیرد
رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفت: امکان ثبت درخواست، شکایت و بازخورد نیز در سامانههای مربوط فراهم شده است و خانوادهها میتوانند مسائل و درخواستهای خود را از طریق این بسترها پیگیری کنند.
وی همچنین از فعال بودن پروفایل مدارس خبر داد و افزود: در این بخش اطلاعاتی درباره امکانات مدارس، معلمان، تعداد دانشآموزان و برخی اطلاعات کلی در اختیار خانوادهها قرار میگیرد تا والدین و دانشآموزان بتوانند پیش از ثبتنام، انتخاب آگاهانهتری داشته باشند.
حبیبی درباره برنامههای جدید شبکه شاد در سال تحصیلی پیشرو نیز گفت: نسخه جدید سوپر اپلیکیشن شاد در آغاز مهرماه ارائه خواهد شد که علاوه بر سرویسهای آموزشی جدید، امکان استفاده نامحدود از کلاس مجازی را برای معلمان فراهم میکند.
وی افزود: این قابلیت میتواند در شرایطی مانند آلودگی هوا که آموزش حضوری در برخی مناطق با محدودیت مواجه میشود، زمینه استمرار آموزش دانشآموزان را فراهم کند.
رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش درباره کلاسبندی دانشآموزان نیز توضیح داد: پس از اینکه مدیر مدرسه کلاسبندی و انتخاب واحد را انجام دهد، کلاس مربوط به صورت خودکار در شاد ایجاد میشود و دانشآموزان و معلمان به آن اضافه خواهند شد؛ بنابراین نیازی به انجام فرایند دستی از سوی آنها نیست.
ارتقای زیرساختهای شاد با افزودن ۳۰۰ سرور
حبیبی با اشاره به برنامه ارتقای زیرساختهای فنی شبکه شاد اظهار داشت: با توجه به ضرورت ارتقای زیرساختها و افزایش پایداری شبکه، مقرر شده است ۳۰۰ سرور جدید به مجموعه سرورهای شاد اضافه شود.
وی گفت: تاکنون حدود ۱۴۰ سرور خریداری شده و این سرورها از ابتدای مهرماه وارد مدار میشوند و طبق برنامه زمانبندی، مابقی سرورها نیز تا پایان آبانماه به شبکه اضافه خواهند شد.
وی ابراز امیدواری کرد: با تکمیل این طرح، پایداری شبکه و تجربه کاربری دانشآموزان و معلمان در شاد در سال تحصیلی جدید بهبود یابد.
رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در پایان از خانوادهها خواست امور مربوط به ثبتنام و سفارش کتب درسی را به روزهای پایانی موکول نکنند.
حبیبی تاکید کرد: خانوادهها هرچه سریعتر فرایندهای باقیمانده را انجام دهند تا آموزش و پرورش نیز بتواند برنامهریزی دقیقتری برای ارائه خدمات در آغاز سال تحصیلی داشته باشد.
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