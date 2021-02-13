به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بدین منظور از یک سیستم رایانه‌ای کوانتومی به نام مدل اچ وان ساخت شرکت هانی ول استفاده شده تا از این رایانه برای تولید باتری‌های جدید و منحصر به فردی استفاده شود.

رایانه‌های کوانتومی الگوریتم‌های جدید و پیچیده‌ای را طراحی می‌کنند تا بتوان بر دشواری‌های موجود برای تولید باتری‌های دارای ظرفیت و عمر بیشتر غلبه کرد. در حال حاضر از رایانه کوانتومی برای بررسی سازوکارهای منجر به ذخیره سازی انرژی در باتری‌ها استفاده می‌شود تا این فرایند بهینه سازی شده و بهبود یابد.

سامسونگ اولین شرکتی نیست که دست به چنین کاری می‌زند و قبلاً بی ام و نیز از رایانه‌های کوانتومی برای تولید باتری‌های بهتر برای نصب در خودروهای برقی استفاده کرده بود. این شرکت نه تنها قصد دارد باتری‌های دارای ظرفیت بیشتر عرضه کند بلکه قصد دارد از رایانه‌های کوانتومی برای تولید گوشی‌ها، تبلت‌ها و دیگر وسایل الکترونیک با باتری‌های با ظرفیت بیشتر استفاده کند.