به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بنی‌اسدی اظهار کرد: هم اکنون بارش باران تردد در جاده‌های باخرز، سرخس، درگز، قوچان، کلات، طرقبه شاندیز و چناران را تحت تاثیر قرار داده است.

وی گفت: آزادراه مشهد - باغچه و جاده‌های مشهد - کلات، مشهد - چناران و باغچه - نیشابور تحت تاثیر بارندگی‌ها لغزنده گزارش شده است.

وی اضافه کرد: مه غلیظ نیز دید افقی رانندگان در جاده‌های مشهد - کلات در محدوده گردنه «گوجگی»، قوچان - درگز، تایباد - خواف، باغچه - تربت حیدریه، باغچه - نیشابور و تربت جام - صالح آباد در محدوده گردنه «کله مل» را کاهش داده است.

بنی‌اسدی گفت: بارش‌ها و لغزندگی سطح مسیرهای ارتباطی خراسان رضوی تا پایان امروز سه شنبه ادامه خواهد داشت هر چند ممکن است در ساعاتی از شدت بارش ها کاسته شود.