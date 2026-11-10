به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های عربی، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» با انتشار پیامی در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: «ما درباره اوضاع منطقه و راه‌های پیشبرد مذاکرات میان آمریکا و ایران گفت‌وگو کردیم و بابت بحث‌های مثبت درباره دستیابی به توافق و برقراری صلح در منطقه سپاسگزارم.»

پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز گفت‌وگو با نخست‌وزیر قطر را «عالی» توصیف کرده و گفته بود: «گفت‌وگویی بسیار خوب با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی داشتم؛ در این گفت‌وگو مسائل زیادی درباره جمهوری اسلامی ایران مورد بحث قرار گرفت.»

رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه در بیانیه‌ای در شبکه «تروث سوشال» و در جمع خبرنگاران در کاخ سفید مدعی شد: «مهم‌تر از همه، قطر، عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت و دیگر کشورها ترجیح می‌دهند وضعیت موجود حفظ شود؛ به عبارت دیگر، محاصره دریایی عظیمی که در تاریخ بی‌سابقه است، ادامه یابد و عملیات جدید «دروازه آهنین» نیز تداوم پیدا کند؛ بنابراین محاصره هم از طریق زمین و هم از طریق دریا ادامه خواهد یافت.»

وی با تکرار لفاظی‌های خود ادعا کرد: «همه این کشورها توافق دارند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند؛ این موضوع غیرقابل مذاکره است.»

ترامپ افزود که در صورت تغییر در تحولات خاورمیانه، آمریکا در حالت «آماده‌باش کامل» قرار دارد، هرچند مدعی شد که وقوع چنین اتفاقی در حال حاضر «بسیار بعید» است.