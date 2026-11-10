سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع ورود آب شرب گل‌آلود و غیربهداشتی به شهر تنگ ارم اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش‌های مردمی، با مسئولان شهرستان و استان تماس گرفته شد و موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این تماس‌ها، بر ضرورت برخورد با مقصران این موضوع و اتخاذ تدابیر لازم برای عدم تکرار آن تأکید شد؛ چرا که ورود آب غیربهداشتی به شبکه شرب، خسارات جبران‌ناپذیری برای سلامت مردم در پی دارد.

بخشدار ارم تصریح کرد: پاسخگویی و عذرخواهی مسئولان مربوطه، حداقل مطالبات مردمی در این موضوع است و انتظار داریم دستگاه‌های متولی در اسرع وقت نسبت به شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به اهالی اقدام کنند.

جعفری با تأکید بر لزوم جبران خسارات واردشده به تصفیه‌خانه‌های مردم گفت: خسارت به تصفیه‌خانه‌های خانگی اهالی باید از سوی دستگاه‌های مسئول انجام شود و در این خصوص پیگیری‌های لازم صورت خواهد گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیر آب بخش ارم و مدیر شهرستان دشتستان و مدیرکل آب و فاضلاب استان باید پاسخگوی مردم باشند و در خصوص علت بروز این مشکل و اقدامات جبرانی، توضیحات لازم را ارائه دهند. بخشداری ارم تا حصول نتیجه و رفع کامل مشکل، پیگیری این مطالبات به‌حق اهالی را ادامه خواهد داد.