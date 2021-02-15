وزیر تعاون به سوال ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس پاسخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی بابایی کارنامی در بیان دستورکار نشست امروز (دوشنبه ۲۷ بهمن ماه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سوال ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ داد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این نمایندگان اعلام رضایت خود از پاسخ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را منوط به انجام اقداماتی که متعهد شد یا ارائه مستندات از آنچه بیان کرده بود، کردند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تصریح کرد: سوال این نمایندگان پیرامون موضوعاتی از جمله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، نحوه واگذاری سهام شرکت شستا به مجموعه بورس، بخش تعاون، بیمه درمانی کارگران، نحوه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی، اتخاذ تصمیمات در شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد کارگران، شیوه تعیین حداقل حقوق برای کارگران، معضل بیکاری در کشور، برنامه‌های این وزارتخانه برای اشتغالزایی، حمایت از مشاغل آسیب‌دیده از کرونا، عدم پرداخت معوقات حقوق کارگران هپکو، توسعه زیرساخت خدمات رفاهی در درمان‌های مستقیم توسط سازمان تامین اجتماعی و نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان بود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست، یادآور شد: در این نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونانش و جمعی از مدیران زیرمجموعه این وزارتخانه اعم از تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، شستا، مدیرعامل دخانیات، مدیرعامل صندوق فولاد و مدیرعامل بانک رفاه حضور داشتند.