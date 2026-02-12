مجوز ماده ۲۳ بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی دهدشت اخذ شد

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی بعداظهر پنجشنبه در آیین افتتاح ساختمان زایشگاه بیمارستان دهدشت که با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، افزود: حضور وزیر بهداشت در استان فرصت مناسبی برای طرح کامل مسائل حوزه سلامت بود.

وی بیان کرد: در این سفر، موضوعات و چالش‌های بخش بهداشت و درمان استان به صورت دقیق مطرح شد و دستورات خوبی از سوی وزیر بهداشت صادر شد که با جدیت پیگیری خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از همراهی نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی گفت: حجت‌الاسلام موحد همواره در پیگیری مطالبات حوزه سلامت و سایر مسائل استان در کنار مجموعه مدیریتی استان بوده است.

وی افزود: تعامل و هم‌افزایی میان مسئولان استانی و نمایندگان مجلس نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های زیرساختی دارد.

رحمانی با اشاره به برنامه کلنگ‌زنی بیمارستان جدید دهدشت تصریح کرد: مهم‌ترین گام برای آغاز این پروژه، اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۲۳ بود که با تلاش‌های صورت گرفته این مجوز دریافت شد.

وی ادامه داد: این بیمارستان با ظرفیت ۲۰۰ تخت، یکی از پروژه‌های مهم و حیاتی حوزه سلامت در جنوب استان خواهد بود.

استاندار کهگیلویه‌وبویراحمد با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه خاطرنشان کرد: برای بهره‌برداری در زمان‌بندی مشخص، باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده شود.

وی گفت: در همین راستا، به دنبال جذب مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد مستضعفان برای اجرای این پروژه هستیم.

رحمانی افزود: با دستور ویژه وزیر بهداشت، به‌زودی نشستی با حضور مسئولان بنیاد مستضعفان و سازمان تأمین اجتماعی برگزار می‌شود تا زمینه مشارکت عملیاتی در ساخت بیمارستان فراهم شود.

وی در پایان تأکید کرد: تنظیم تفاهم‌نامه چهارجانبه پیش از آغاز عملیات اجرایی در اولویت قرار دارد و مقدمات آن در حال فراهم شدن است.

استاندار کهگیلویه‌وبویراحمد ابراز امیدواری کرد: با نهایی شدن این تفاهم‌نامه، عملیات اجرایی بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی دهدشت در آینده نزدیک آغاز شود.