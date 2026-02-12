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۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸

مجوز ماده ۲۳ بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی دهدشت اخذ شد

مجوز ماده ۲۳ بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی دهدشت اخذ شد

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد از اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۳ برای ساخت بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی دهدشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی بعداظهر پنجشنبه در آیین افتتاح ساختمان زایشگاه بیمارستان دهدشت که با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، افزود: حضور وزیر بهداشت در استان فرصت مناسبی برای طرح کامل مسائل حوزه سلامت بود.

وی بیان کرد: در این سفر، موضوعات و چالش‌های بخش بهداشت و درمان استان به صورت دقیق مطرح شد و دستورات خوبی از سوی وزیر بهداشت صادر شد که با جدیت پیگیری خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از همراهی نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی گفت: حجت‌الاسلام موحد همواره در پیگیری مطالبات حوزه سلامت و سایر مسائل استان در کنار مجموعه مدیریتی استان بوده است.

وی افزود: تعامل و هم‌افزایی میان مسئولان استانی و نمایندگان مجلس نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های زیرساختی دارد.

رحمانی با اشاره به برنامه کلنگ‌زنی بیمارستان جدید دهدشت تصریح کرد: مهم‌ترین گام برای آغاز این پروژه، اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۲۳ بود که با تلاش‌های صورت گرفته این مجوز دریافت شد.

وی ادامه داد: این بیمارستان با ظرفیت ۲۰۰ تخت، یکی از پروژه‌های مهم و حیاتی حوزه سلامت در جنوب استان خواهد بود.

استاندار کهگیلویه‌وبویراحمد با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه خاطرنشان کرد: برای بهره‌برداری در زمان‌بندی مشخص، باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده شود.

وی گفت: در همین راستا، به دنبال جذب مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد مستضعفان برای اجرای این پروژه هستیم.

رحمانی افزود: با دستور ویژه وزیر بهداشت، به‌زودی نشستی با حضور مسئولان بنیاد مستضعفان و سازمان تأمین اجتماعی برگزار می‌شود تا زمینه مشارکت عملیاتی در ساخت بیمارستان فراهم شود.

وی در پایان تأکید کرد: تنظیم تفاهم‌نامه چهارجانبه پیش از آغاز عملیات اجرایی در اولویت قرار دارد و مقدمات آن در حال فراهم شدن است.

استاندار کهگیلویه‌وبویراحمد ابراز امیدواری کرد: با نهایی شدن این تفاهم‌نامه، عملیات اجرایی بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی دهدشت در آینده نزدیک آغاز شود.

کد مطلب 6747370

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