مجوز ماده ۲۳ بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی دهدشت اخذ شد

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی بعداظهر پنجشنبه در آیین افتتاح ساختمان زایشگاه بیمارستان دهدشت که با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، افزود: حضور وزیر بهداشت در استان فرصت مناسبی برای طرح کامل مسائل حوزه سلامت بود.
وی بیان کرد: در این سفر، موضوعات و چالشهای بخش بهداشت و درمان استان به صورت دقیق مطرح شد و دستورات خوبی از سوی وزیر بهداشت صادر شد که با جدیت پیگیری خواهد شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از همراهی نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی گفت: حجتالاسلام موحد همواره در پیگیری مطالبات حوزه سلامت و سایر مسائل استان در کنار مجموعه مدیریتی استان بوده است.
وی افزود: تعامل و همافزایی میان مسئولان استانی و نمایندگان مجلس نقش مهمی در پیشبرد پروژههای زیرساختی دارد.
رحمانی با اشاره به برنامه کلنگزنی بیمارستان جدید دهدشت تصریح کرد: مهمترین گام برای آغاز این پروژه، اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۲۳ بود که با تلاشهای صورت گرفته این مجوز دریافت شد.
وی ادامه داد: این بیمارستان با ظرفیت ۲۰۰ تخت، یکی از پروژههای مهم و حیاتی حوزه سلامت در جنوب استان خواهد بود.
استاندار کهگیلویهوبویراحمد با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه خاطرنشان کرد: برای بهرهبرداری در زمانبندی مشخص، باید از همه ظرفیتهای موجود استفاده شود.
وی گفت: در همین راستا، به دنبال جذب مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد مستضعفان برای اجرای این پروژه هستیم.
رحمانی افزود: با دستور ویژه وزیر بهداشت، بهزودی نشستی با حضور مسئولان بنیاد مستضعفان و سازمان تأمین اجتماعی برگزار میشود تا زمینه مشارکت عملیاتی در ساخت بیمارستان فراهم شود.
وی در پایان تأکید کرد: تنظیم تفاهمنامه چهارجانبه پیش از آغاز عملیات اجرایی در اولویت قرار دارد و مقدمات آن در حال فراهم شدن است.
استاندار کهگیلویهوبویراحمد ابراز امیدواری کرد: با نهایی شدن این تفاهمنامه، عملیات اجرایی بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی دهدشت در آینده نزدیک آغاز شود.
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