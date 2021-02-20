آیین تشییع پیکر مطهر شهید نوروزی در ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع پیکر مطهر سرباز گمنام امام زمان (عج) شهید مصطفی نوروزی با حضور مردم شهید پرور به صورت خودرویی در ساری برگزار شد.

پیکر این شهید والامقام از حسینیه عاشقان ساری تا گلزار شهدای شهر با حضور مردم به صورت خودرویی تشییع و بدرقه شد.

پیکر مطهر شهید مصطفی نوروزی اهل روستای ولیک چال منطقه دودانگه شهرستان ساری که به دنبال اقدامات اطلاعاتی روی یکی از باندهای جرایم سازمان یافته سیستان و بلوچستان به همراه دو تن دیگر از سربازان امنیت کشور به شهادت رسیده بود بعد از چند روز تفحص در آب‌های ساحلی دریای عمان کشف و به زادگاهش بازگشت.