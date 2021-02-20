کرونا به ایرفرانس ۷ میلیارد یورو خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، گروه ایرفرانس-کی‌ال‌ام گزارش عملکرد سالانه خود را منتشر کرد که نشان می‌داد این شرکت تحت فشار سنگین محدودیت‌های ناشی از پاندمی کرونا ۷.۱ میلیارد یورو در سال گذشته ضرر کرده است.

اتحادیه هوانوردی بین‌المللی اعلام کرد که سال گذشته بحران کرونا باعث شد تا بسیاری از پروازها زمین‌گیر شوند و محدودیت‌های قرنطینه‌ای و ترافیکی وضع شده برای مقابله با شیوع ویروس باعث سقوط سنگین ۶۷ درصدی در تعداد مسافران هوایی شد. این سازمان سال گذشته را بدترین سال در تاریخ صنعت هوانوردی جهان نام نهاد.

به اسمیت، مدیرعامل گروه ایرفرانس-کی‌ال‌ام گفت: سال گذشته گروه ما با بدترین بحران تاریخ صنعت حمل‌ونقل مورد آزمایش قرار گرفت.

این گروه هوانوردی فرانسوی هلندی توانست سال گذشته بسته مالی بزرگی از سوی دولت فرانسه و هلند برای بقا در وضعیت بحرانی ناشی از کرونا دریافت کند.

آقای اسمیت افزود: به لطف کمک به موقع و فوری دولت‌های فرانسه و هلند ما توانستیم با کاهش هزینه‌ها برنامه‌های حمل‌ونقل ضروری خود را حفظ کنیم.

طبق این گزارش به علت پاندمی کرونا درآمدهای شرکت با سقوط ۶۰.۴ درصدی یا ۹.۲ میلیارد یورویی روبرو شد و بیش از ۵۰۰۰ نفر از این شرکت اخراج شدند.