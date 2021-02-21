۱۰۰ درصد منابع اشتغال آفرینی کمیته امداد ایلام جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حدود ۳۰ درصد جمعیت مددجویی کمیته امداد در استان ایلام دارای استعداد توانمند شدن هستند و کمیته امداد آمادگی دارد زمینه اشتغال و توانمند شدن آن دسته از این مددجویان که واجد شرایط ایجاد شغل هستند را فراهم کند.

وی بیان کرد: بر اساس تکالیف بالادستی و فرمایشات مقام معظم رهبری توانمندشدن مددجویان و فراهم شدن زمینه توانمندی آنان در اولویت برنامه‌های کمیته امداد قرار گرفته است.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام تصریح کرد: توانمندشدن مددجویان در سه محور اصلی اشتغال، مسکن و فرهنگی و از طریق یک برنامه ۵ تا ۶ ساله صورت می‌گیرد.

وی گفت: در زمینه توانمندشدن مددجویان دو کلان پروژه راهبری شغلی و هدایت شغلی توسط کمیته امداد این استان در حال اجرایی است و بجز این دو پروژه، اشتغال از طریق کاریابی با ایجاد ۳۴۰ شغل و نیز از طریق کارفرمایان مد نظر کمیته امداد قرار گرفته است.

موسی نژاد اضافه کرد: امسال ۱۰۰ درصد منابع اشتغال آفرینی کمیته امداد جذب شده و این نهاد در بخش اشتغال امسال تاکنون بیشتر از برنامه هدف گذاری شده خود شغل ایجاد کرده است.

همه خانواده‌های مددجوی دارای فرزند یتیم صاحب مسکن می‌شوند

وی عنوان کرد: تعداد شغل هدف گذاری شده برای کمیته امداد استان ایلام امسال پنج هزار و ۳۰۰ شغل بوده در حالی که این رقم تاکنون به بیش از پنج هزار و ۷۰۰ شغل رسیده است و برای ایجاد این تعداد شغل تاکنون بیشتر از ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به مددجویان متقاضی پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام عنوان کرد: الگوی اشتغال آفرینی کمیته امداد در سطح کشور به عنوان الگوی اشتغال زایی ایرانی اسلامی مورد توجه و اقبال عمومی قرار گرفته و در سال آینده نیز این الگوی اشتغال در سطح بین المللی و جهانی و از طریق کنفرانسی که توسط سازمان ملل در کشور سوئیس برگزار می‌شود مطرح خواهد شد.

وی گفت: کمیته امداد استان ایلام به منظور ایجاد انگیزه و زمینه سازی اشتغال مددجویان امسال تاکنون برای بیش از سه هزار و ۴۰۰ مددجو دوره‌های آموزش مهارتی فراهم کرده است.

موسی نژاد اضافه کرد: ساخت مسکن یکی دیگر از ضلع‌های توانمند شدن مددجویان کمیته امداد و از نیازهای اساسی این قشر بوده و بر همین اساس امسال تاکنون بیش از یک هزار و ۲۰۰ خدمت در زمینه مسکن به مددجویان استان ایلام ارائه شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته امسال همه خانواده‌های مددجوی دارای فرزند یتیم در استان ایلام بجز شهر ایلام صاحب مسکن می‌شوند و تا نیمه نخست سال آینده نیز همه مددجویان روستایی که دارای زمین باشند صاحب مسکن می‌شوند.