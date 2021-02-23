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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۸:۱۲

پس از تحمل یک دوره بیماری؛

علی خورشیدی، پیرغلام اهل بیت(ع) درگذشت

علی خورشیدی، پیرغلام اهل بیت(ع) درگذشت

حاج علی خورشیدی پیرغلام آستان نورانی اهل بیت (ع) شب گذشته پس از تحمل یک دوره بیماری دعوت حق را لبیک گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، پیر غلام اهل بیت (ع) حاج علی خورشیدی شب گذشته پس از تحمل یک دوره بیماری دعوت حق را لبیک گفت.

این مداح پیشکسوت اهل بیت (ع) قریب به ۳۰ سال در مسجد مقدس جمکران دعای توسل خوانده و مردم خاطرات فراوانی از دعای توسل مسجد جمکران با نوای حاج علی خورشیدی دارند.

گفتنی است علی خورشیدی ۱۰ سال پیش به دلیل عارضه مغزی که برایش ایجاد شده بود دیگر نمی‌توانست همانند گذشته در محافل و مجالس مذهبی و روضه خوانی شرکت کند.

یادآور می‌شود مراسم تشییع پیکر حاج علی خورشیدی روز چهارشنبه ۶ اسفند ماه از ساعت ۹ صبح از مقابل مسجد حضرت زین‌العابدین (ع) شهر مقدس قم تشییع می‌شود.

خبرگزاری مهر درگذشت این پیر غلام و مداح پیشکسوت را به جامعه مداحان و ستایشگران اهل بیت (ع) تسلیت می‌گوید.

کد مطلب 5154049
فاطمه علی آبادی

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