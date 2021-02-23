بمباران شدید دهوک از سوی جنگنده های اف۱۶ ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، صابرین نیوز از بمباران مناطق شمالی عراق از سوی جنگنده های ترکیه خبر داد.

بر اساس این گزارش؛ جنگند های اف ۱۶ ترکیه مناطقی از استان دهوک را به شدت بمباران کردند.

جزییات بیشتری درباره میزان خسارات و تلفات این بمباران امروز ترکیه مخابره نشده است.

ترکیه همواره به صورت روزانه مناطقی در شمال اقلیم کردستان عراق را به بهانه حضور عناصر (پ ک ک) بمباران می کند.

دولت اقلیم کردستان عراق اعلام کرده است که ساکنان بیش از ۵۰۰ روستا در شهرهای مختلف اقلیم، مناطق خود را به علت حملات ترکیه ترک کرده اند.

رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه اوایل بهمن ماه گذشته، مقر (پ. ک. ک) در عراق را به حمله ناگهانی شبانه تهدید کرد. اردوغان طی گفت‌وگوی کوتاه با رسانه‌ها بعد از نماز جمعه، گفته بود: ترکیه همواره آماده اجرای عملیات‌های مشترک با عراق علیه پ. ک. ک بوده ولی ما نمی‌توانیم زمان چنین عملیات‌هایی را علناََ اعلام کنیم. من همیشه وعده داده‌ام، ممکن است یک شب ناگهان حمله کنیم.