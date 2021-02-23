دبیر جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در مراسم تکریم و معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین که در مسجد شیخ‌الاسلام برگزار شد، با تبریک ایام ولادت امیرالمؤمنین (ع) و امام جواد (ع) اظهار کرد: امام علی (ع) در حدیثی فرموده‌اند امر به معروف و نهی از منکر دو مخلوق از مخلوقات و یا دو خُلق از اخلاقیات خدای متعال هستند و هر که این فریضه را یاری کند، به عزت دست می‌یابد و هر که آن را نادیده بگیرد به ذلت کشیده می‌شود.

وی با بیان اینکه می‌باید منکرهای زمان را به درستی بشناسیم، تصریح کرد: امام خمینی (ره) کاپیتولاسیون را منکر زمان معرفی و در مقابل آن با قدرت ایستادگی کرد و در نهایت به عزت و عظمت رسید؛ ما نیز می‌باید با همان جدیت حامی امر به معروف و نهی از منکر باشیم و از حمایت اهل منکر پرهیز کنیم.

امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: امیرالمؤمنین (ع) فرمودند اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک شود، بدترین‌ها بر شما مسلط می‌شوند و پس از آن حرف‌های شما اثری ندارد و صدای شما به جایی نمی‌رسد؛ ما نیز می‌باید با احیای جدی امر به معروف و نهی از منکر تلاش کنیم بهترین انسان‌ها و شایسته‌ترین افراد وارد عرصه‌های خدمتی بشوند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر پیش‌نیازهایی دارند، بیان کرد: تذکر، موعظه، نصحیت، توصیه و ارشاد همگی پیش‌نیازهای امر به معروف و نهی از منکر هستند و پس از طی این مراحل باید به معروف امر کنیم و التماسی برخورد نکنیم.

وی با تشریح برخی از مصادیق مهم امر به معروف و نهی از منکر افزود: یکی از والاترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر، قیام اباعبدالله الحسین (ع) بر علیه سلطه یزیدیان بود. امام حسین (ع) برای اصلاح جامعه برخاست نه صرفاً برای حجاب؛ امام خمینی (ره) نیز برای مبارزه با قانون کاپیتولاسیون در حکومت فاسد ستمشاهی که بزرگ‌ترین منکر زمان بود قیام کرد و نشان داد سلطه اجانب بر کشور، منکر زمان است و باید با آن مقابله کرد.

آیت‌الله عابدینی اظهار کرد: اعتقاد داریم همه‌ی اهل عالم مشغول عبادت هستند اما اینکه چه چیزی را عبادت می‌کنند مهم است! خداوند فرموده فقط مرا عبادت کنید. در امر به معروف و نهی از منکر نیز همین گونه است و همه مشغول امر و نهی هستند اما اینکه به چه چیزی امر و نهی می‌کنند اهمیت دارد، مؤمنان به معروف امر می‌کنند و منافقان به منکر.

امام جمعه قزوین افزود: خداوند فرموده منافقان دائم به منکر امر می‌کنند. آنها تلاش می‌کنند ولایت طاغوت، اقتصاد ربوی و فاصله‌های طبقاتی در جامعه وجود داشته باشد. از خدا می‌خواهیم لیاقت این را داشته باشیم که در امر و نهی دینی شریک شویم و کاری کنیم همه انسان‌ها به جد در موضوع امر به معروف و نهی از منکر حساس و پای کار باشند.

وی تصریح کرد: استان قزوین حقیقتاً استعداد و ظرفیت بالایی برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر دارد و افراد مؤثری در این عرصه مشغول فعالیت هستند و امیدواریم از این پس نیز این فریضه الهی با جدیت در استان قزوین دنبال شود.

گفتنی است در این مراسم آیت الله عابدینی انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین حجت بحری را به عنوان دبیر جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین تبریک و از خدمات آقای عباس کاظمی دبیر پیشین این ستاد قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام روح‌الله میرزایی قائم مقام ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور نیز در این مراسم اظهار کرد: انقلاب اسلامی بزرگ‌ترین نهی از منکر و بزرگ‌ترین امر به معروف تاریخ است که به ظهور یک نظام اسلامی منجر شد.

وی تصریح کرد: رفع موانع امر به معروف و نهی از منکر یکی از رسالت‌های مهم امروز محسوب می‌شود که تلاش می‌کنیم هر روز گام‌های جدی‌تری برای تحقق این رسالت برداریم.

قائم مقام ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور بیان کرد: استان قزوین جزو بهترین و فعال‌ترین استان‌ها در عرصه امر به معروف و نهی از منکر در کشور است و امیدواریم از این پس نیز با نشاط بیشتری برنامه‌های این حوزه دنبال شود.

هدایت‌الله جمالی پور استاندار قزوین نیز در این برنامه بیان کرد: امر به معروف و نهی از منکر تکلیفی الهی است و تلاش کنیم از این ظرفیت که برای اصلاح و بهبود شرایط زندگی مردم ایجاد شده است، بیشتر بهره ببریم.

وی تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر برای نجات انسان و تعالی جامعه بسیار ضروری است و تحقق این هدف متعالی نیازمند همگانی شدن این فریضه دینی است.

گفتنی است در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین بحری به عنوان دبیر جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین معرفی و از خدمات آقای عباس کاظمی دبیر پیشین این ستاد قدردانی شد.