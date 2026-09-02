به گزارش خبرنگار مهر، داود آبیان، صبح چهارشنبه در جلسه میز گردشگری استان که به ریاست استاندار اصفهان برگزار شد، با اشاره به تحولات گردشگری داخلی و خارجی استان اظهار کرد: با راهبری استاندار اصفهان، اتفاقات مهمی در حوزه گردشگری داخلی و خارجی استان در حال شکل‌گیری است و ظرفیت‌های گردشگری داخلی نیز با معرفی محصولات متنوع و به‌روزرسانی ویترین گردشگری اصفهان در حال تقویت است.

وی افزود: در کنار توسعه گردشگری داخلی، هدف استان شناسایی و فعال‌سازی بازارهای جهانی و معرفی ظرفیت‌هایی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و در همین راستا، اصفهان در پاییز پیش‌رو میزبان پنج رویداد بین‌المللی خواهد بود.

آبیان با تأکید بر ضرورت تعیین دقیق وظایف دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری این رویدادها گفت: ساختار اجرایی دو رویداد بین‌المللی در حوزه گردشگری سلامت و حکمرانی هوشمند شکل گرفته و انتظار داریم مصوبات این جلسه به صورت اجرایی دنبال شود و هر دستگاه بر اساس وظایف تعیین‌شده، مسئولیت خود را بر عهده بگیرد.

گردشگری سلامت؛ از ظرفیت ۴۸ بیمارستان IPD تا بازار کشورهای عضو اکو

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان یکی از برنامه‌های مهم پیش‌رو را برگزاری رویداد گردشگری سلامت با حضور کشورهای عضو اکو عنوان کرد و گفت: در این رویداد، استانداری مسئولیت فرماندهی و ریاست را بر عهده خواهد داشت و وزارت میراث فرهنگی نیز در ساختار اجرایی آن حضور دارد.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باید در معرفی و فعال‌سازی ظرفیت بیمارستان‌های دارای بخش پذیرش بیماران بین‌الملل ورود عملیاتی داشته باشد. در حال حاضر ۴۸ بیمارستان دارای IPD به استان معرفی شده‌اند و انتظار می‌رود دانشگاه علوم پزشکی با تشکیل جلسات، کارگروه‌ها و کمیته‌های فنی، ظرفیت این مراکز را برای گردشگری سلامت فعال کند.

آبیان همچنین نقش وزارت امور خارجه در توسعه بازار گردشگری سلامت را مهم دانست و اظهار کرد: انتظار می‌رود هماهنگی با سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای دعوت از هیئت‌های خارجی، تسهیل ورود میهمانان و ایجاد ارتباط با بازارهای هدف انجام شود.

وی یکی از چالش‌های اساسی گردشگری اصفهان را دسترسی هوایی دانست و گفت: موضوع کریدورهای هوایی و تعداد روزهای پروازی یکی از مشکلات اصلی گردشگری استان است و باید برای برقراری پروازها از مقاصد و بازارهای هدف، اقدامات لازم انجام شود.

تأکید بر نقش بخش خصوصی در اتصال اصفهان به بازارهای هدف

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین بر ضرورت حضور مؤثر بخش خصوصی در توسعه بازارهای بین‌المللی تأکید کرد و گفت: انسجام‌بخشی به تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری در اصفهان شکل گرفته و دفاتر صنفی و حرفه‌ای نیز برای نخستین بار ساختار منسجم‌تری پیدا کرده‌اند.

وی افزود: هاشمی‌نژاد به عنوان رئیس دفاتر صنفی و حرفه‌ای انتخاب شده و انتظار می‌رود این ساختار در انسجام‌بخشی بازارهای هدف و ایجاد ارتباط میان دفاتر خدمات مسافرتی اصفهان و آژانس‌های فعال در بازارهای هدف خارجی نقش‌آفرینی کند.

آبیان با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی در حوزه درمان گفت: فعالان این حوزه نیز ورود مناسبی داشته‌اند و انتظار ویژه استان از اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی، تجاری‌سازی رویدادها، شناسایی سرمایه‌گذاران، دعوت از شرکت‌های خارجی، تسهیل قراردادهای تجاری و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری است.

میزبانی اصفهان از کشورهای بریکس در حوزه حکمرانی هوشمند

وی در ادامه از برنامه‌ریزی برای میزبانی کشورهای عضو بریکس در حوزه حکمرانی هوشمند خبر داد و اظهار کرد: مدیریت مقصد در این رویداد اهمیت ویژه‌ای دارد و امیدواریم اصفهان به عنوان نخستین استان، سازمان مدیریت مقصد را برای حضور قدرتمند کنشگران و فعالان این حوزه شکل دهد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان خواستار ورود جدی اتاق بازرگانی و شهرداری اصفهان به این رویداد شد و گفت: شهرداری باید در آماده‌سازی شهر برای میزبانی رویدادهای بین‌المللی، فضاسازی شهری، اجرای طرح‌های برندینگ و ایجاد فضای مناسب برای معرفی ظرفیت‌های اصفهان نقش فعالی داشته باشد.

وی افزود: جوامع و تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری نیز در این زمینه ورود کرده‌اند و کمیته‌های تخصصی تشکیل شده است و آژانس‌های خدمات مسافرتی نیز باید در ساختار اجرایی رویداد مشارکت کنند.

حضور ۶۸ کشور در یک رویداد بین‌المللی؛ اصفهان آماده میزبانی ۱۲۰ فستیوال و شش کارگردان برجسته

آبیان با اشاره به یکی دیگر از رویدادهای مهم پیش‌رو در اصفهان اظهار کرد: برای نخستین بار در ایران، رویدادی با حضور ۶۸ کشور جهان، ۱۲۰ فستیوال بین‌المللی و شش کارگردان برجسته دنیا در آذرماه در اصفهان برگزار خواهد شد.

وی افزود: مجوزهای داخلی این رویداد صادر شده و گواهی خارجی نیز اخذ شده است و دبیرخانه رویداد تشکیل شده و جلسات اجرایی آن برگزار شده است؛ بنابراین برنامه وارد مرحله اجرا شده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: این رویداد می‌تواند در شرایط فعلی کشور، ظرفیت بازاریابی خارجی اصفهان را به صورت گسترده فعال کند و با معرفی اصفهان در سطح جهانی، میلیون‌ها دلار صرفه‌جویی ارزی در هزینه‌های بازاریابی خارجی ایجاد کند.

وی خواستار حمایت اتاق بازرگانی از این رویداد شد و گفت: انتظار داریم اتاق بازرگانی بسته‌های حمایتی و حامیان مالی را برای تأمین هزینه‌های اجرایی شناسایی کند.

آبیان همچنین نقش شهرداری اصفهان را در فضاسازی شهری و اکران سالن‌ها مهم دانست و افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باید صدور پروانه‌ها و هماهنگی با انجمن‌های مرتبط را تسهیل کند و نمایندگی وزارت امور خارجه نیز در حوزه روادید و دیپلماسی فرودگاهی و تسهیل صدور ویزای ۱۰۰ میهمان خارجی همکاری لازم را داشته باشد.

وی اضافه کرد: جوامع حرفه‌ای گردشگری و آژانس‌های خدمات مسافرتی نیز برای هماهنگی و همکاری‌های لازم در این رویداد پای کار هستند.

اصفهان در آذرماه میزبان نمایشگاه بین‌المللی گردشگری می‌شود

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی گردشگری اصفهان در آذرماه خبر داد و گفت: پس از رکود ایجادشده در حوزه گردشگری کشور به واسطه شرایط موجود، اصفهان در آذرماه میزبان نخستین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: هدف این است که نمایشگاه امسال با حضور قدرتمند کنشگران و ذی‌نفعان گردشگری و در سطح استانداردهای بین‌المللی برگزار شود و با توجه به مجموعه رویدادهای بین‌المللی پیش‌رو، نمایشگاهی متفاوت نسبت به سال‌های گذشته شکل بگیرد.

آبیان با اشاره به استقبال استان‌ها از حضور در این نمایشگاه اظهار کرد: دعوت از تمامی استان‌ها انجام شده و بخش خصوصی و تشکل‌های گردشگری نیز آمادگی حضور دارند.

وی افزود: در سال گذشته پنج استان در این نمایشگاه حضور داشتند و انتظار داریم امسال با حمایت دستگاه‌های مسئول، شاهد حضور هر ۳۱ استان کشور باشیم.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان تأکید کرد: ظرفیت‌های گردشگری و محتوای تولیدشده در استان باید در این نمایشگاه به شکل مطلوب معرفی شود و نمایشگاه به بستری برای توسعه تعاملات و بازارهای گردشگری تبدیل شود.

اصفهان در مسیر میزبانی از کشورهای اقیانوسیه و جنوب شرق آسیا

آبیان همچنین از برنامه‌ریزی برای میزبانی کشورهای اقیانوسیه و جنوب شرق آسیا در چارچوب برنامه‌های سازمان جهانی گردشگری خبر داد و گفت: میزبانی اصفهان برای سال ۲۰۲۶ مورد پذیرش قرار گرفته است.

وی افزود: در صورتی که این برنامه در اردیبهشت برگزار نشود، امکان برگزاری آن در مردادماه ۱۴۰۶ وجود خواهد داشت.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در پایان بر ضرورت تحقق سند جامع گردشگری و تشکیل سازمان مدیریت مقصد تأکید کرد و گفت: تحقق این دو محور می‌تواند به ایجاد انسجام در مدیریت گردشگری استان و افزایش قدرت اصفهان برای حضور در بازارهای بین‌المللی کمک کند