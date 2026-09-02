کارشناس لبنانی: آمریکا در جنگی گرفتار شده که با دکترین آن تضاد دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد هزیمه کارشناس لبنانی امور راهبردی تاکید کرد که تجاوزات آمریکا علیه غیرنظامیان عمق بحرانی که این کشور با آن رو به رو است را نشان می دهد. ما شاهد سریال استعفاها در آمریکا از جمله استعفای وزیر ارتش این کشور هستیم.

وی اضافه کرد: ساقط شدن پهپاد ام کیو9 آمریکا توسط ایران بیانگر دست برتر این کشور در حوزه پدافند هوایی است. آمریکا تلاش دارد با تبلیغات رسانه ای این طور جلوه دهد که پاسخ ایران اهداف نظامی را مورد اصابت قرار نداده است.

هزیمه تصریح کرد: آمریکا به مرحله ای رسیده که راهکاری برای خروج از جنگ علیه ایران ندارد. ایران نیز موفق شده این جنگ را به یک درگیری فرسایشی تبدیل کند که با دکترین تهاجمی آمریکا و غرب مبنی بر عملیات های سریع و برتری هوایی در تضاد است. نتایج این جنگ با میزان قدرت نظامی سنجیده نمی شود بلکه با میزان تأثیری است که 2 طرف از خود بروز می دهند.

وی گفت: ایران امروزه بر اقتصاد جهانی تأثیر می گذارد و اهرم های نفوذ از غرب آسیا تا دریای مدیترانه در اختیار دارد و می داند چگونه از آنها استفاده کند.