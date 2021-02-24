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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۵۷

به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛

شماره ۱۰۴ فصلنامه «فقه» منتشر شد

شماره ۱۰۴ فصلنامه «فقه» منتشر شد

یکصد و چهارمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «فقه» به همت پژوهشکده فقه و حقوق و اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و چهارمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «فقه» مربوط به زمستان ۱۳۹۹ منتشر و مقالات این شماره بر روی سامانه این نشریه به آدرس http:jf.isca.ac.ir نمایه شد.

«تقدم سند بر شهادت با محوریت نقد ادله مخالفان» نوشته عبدالعظیم خروشی و فرزاد دهقانی، «بازخوانی مستندات فقهی در باب شرط تساوی محل در قصاص دندان» اثر علی محمدیان و محمد رخشانی و محمدتقی فخلعی، «بررسی فقهی و حقوقی عدالت به عنوان مبنای حقوق نسل‌های آینده» به قلم مهدی فیروزی و «نقد و تحلیل مبانی فقهی بخش اخیر ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی دیه آلت تناسلی عنین» اثر صدیقه حاتمی از جمله مقالات این شماره است.

همچنین «بررسی جایگاه «مصلحت»، در فقه مذاهب با رویکرد حلّ مصالح متعارض در اصل تکلیف» نوشته سیدابوالحسن نواب و اسدالله رضایی، «جرم‌انگاری از منظر فقه نظامات» به قلم اردوان ارژنگ، «نقدی بر انگارۀ مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی در باب شروط محدودکننده عقد رهن» اثر سعید سیاه بیدی‌کرمانشاهی و «مُتفرّداتِ فقهی میرداماد (ره)» نوشته سیدمجتبی میردامادی از دیگر مطالبی می باشد که در این شماره منتشر شده است.

فصلنامه علمی پژوهشی «فقه» در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)، پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)، پایگاه استنادی سیویلیکا (www.civilica.com)، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، پرتال جامع علوم انسانی، سامانه نشریه jf.isca.ac.ir ، پایگاه Google Scholar و پرتال نشریات دفتر تبلیغات اسلامی (http://journals.dte.ir) نمایه می‌شود.

کد مطلب 5155257

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