استقبال از زمستانه کتاب میتواند به افزایش ۵۰درصدی یارانه بیانجامد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، علیرضا اسماعیلی مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برگزاری طرح زمستانه کتاب ۹۹ گفت: اجرای طرح‌های توزیع یارانه کتاب از طریق کتابفروشی‌ها (طرح‌های فصلی فروش کتاب) توانسته تا حد زیادی به بقای زنجیره فعالان حوزه نشر کمک کند، زیرا ما در طرح‌های پیشین تجربه بسیار خوبی داشتیم و با استقبال خوبی از سوی مردم روبرو شدیم.

وی افزود: در طرح پاییزه کتاب حدود ۲۰ میلیارد تومان گردش مالی در حوزه فروش کتاب در کتابفروشی‌ها داشتیم که این رقم برای فعالان این حوزه خیلی خوب و ارزشمند است زیرا به چرخه نشر کمک می‌کند.

مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه گفت: مجموع این‌اقدامات به‌خصوص در حوزه کتابفروشان اهمیت زیادی دارد. با توجه به اینکه بخشی از فعالان این حوزه دچار مشکل نقدینگی هستند این طرح‌ها می‌تواند بخش زیادی از مشکل نقدینگی آن‌ها را حل کند و در جبران بخشی از مشکلات این حوزه موثر است. با توجه به مشکلاتی که به دلیل بیماری کرونا رخ داده و فروش کتاب‌فروشی‌ها کم شده است اجرای طرح‌های فصلی فروش کتاب از جمله زمستانه کتاب که به زودی آغاز خواهد شد می‌تواند فرصتی برای اهالی این حوزه و مردم باشد.

اسماعیلی با اشاره به اجرای زمستانه کتاب گفت: با توجه به تخفیف و یارانه‌ای که برای این طرح در نظر گرفته شده، انگیزه‌ای برای خریداران هم ایجاد می‌شود تا به سراغ کتابفروشی‌ها بیایند و این استقبال به افزایش نقدینگی کتابفروشان و در کل چرخه نشر کمک می‌کند.

وی همچنین درباره میزان یارانه زمستانه کتاب، گفت: برای این دوره از طرح‌های فصلی فروش کتاب مبنا را بودجه ۴ میلیارد تومانی در نظر گرفتیم اما در صورتی که این طرح با استقبال مواجه شود می‌توانیم یارانه را تا سقف ۵۰ درصد افزایش دهیم. زمانی که یارانه به طرح فصلی اختصاص پیدا می‌کند زمینه‌ای فراهم می‌شود که خریداران به سمت کتابفروشی‌ها سوق داده شوند و این موضوع به اقتصاد نشر فعالان این‌حوزه کمک می‌کند.

طرح زمستانه کتاب از ۹ تا ۱۶ اسفند در سراسر کشور برپاست.