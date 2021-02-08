به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، ثبتنام کتابفروشیهای سراسر کشور در طرح حمایتی زمستانه کتاب از هفته آینده آغاز میشود.
با توجه به جایگاه کتابفروشان به عنوان یکی از موثرترین حلقههای زنجیره نشر و ضرورت حمایت از کتابفروشان و به دنبال آن تقویت صنعت نشر کشور، خانه کتاب و ادبیات ایران با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چهارمین طرح فصلی حمایت از کتابفروشیها در سال ۱۳۹۹ را در اسفند ماه سال جاری برگزار میکند.
فراخوان ثبتنـام کتابفروشان سراسر کشور برای شرکت در اینطرح، هفته آینده منتشر و جزئیات بیشتری درباره آن اطلاعرسانی خواهد شد.
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