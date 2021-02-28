آغاز تست انسانی دومین واکسن ایرانی کرونا/ تزریق کووپارس

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای «کووپارس» مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی دقایقی پیش با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران به نمایندگی از وزیر بهداشت در تالار حضرت ابوالفضل واقع در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز شد.

به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی تزریق این واکسن به ۲ داوطلب در سایت مؤسسه رازی واقع در بیمارستان حضرت رسول انجام شد.

این واکسن ۳ مرحله‌ای است که دو دوز تزریقی همراه با روش افشانی از طریق بینی استنشاق می‌شود.

در اولین مرحله واکسیناسیون ۲ مرحله صفر و یک عضلانی صورت می‌گیرد تا سیستم ایمنی مرکزی فعال شود و تنها یک بار واکسن استنشاقی تزریق می‌شود و در دفعات بعد که ایمنی آن مشخص شد، می‌توان تنها یک دوز عضلانی دریافت شود.

محمد حسین فلاح مهرابادی معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه رازی و سخنگوی پروژه تولید واکسن کووپارس در مراسم آغاز کارآزمایی بالینی واکسن کووپارس گفت: در مرحله اول قرار است ۱۳ نفر به صورت انتخابی واکسن کووپارس را دریافت کنند که این افراد ۲۴ ساعت تحت نظارت هتلینگ می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه این ۱۳ نفر طی ۷ روز واکسن دریافت خواهند کرد، گفت: بعد از این ۱۳ نفر، گروه دوم ما یعنی ۱۲۰ نفر وارد فاز مطالعه می‌شوند که به ۴ گروه ۳۰ نفره تقسیم خواهند شد. یک گروه کنترل دریافت می‌کنند ۳ گروه دزهای مختلف واکسن را دریافت می‌کنند.

فلاح ادامه داد: ۱۴ روز بعد از پایان تزریق دوم، آنالیز اولیه را انجام می‌دهیم و نتایج ارزیابی اگر نتایج رضایت بخش باشد برای کمیته اخلاق سازمان غذا دارو ارسال می‌شود و انشالله وارد فاز دو می‌شویم.

وی افزود: فاز دو، ۲ گروه داریم یک گروه ۲۵۰ نفر واکسن را دریافت می‌کنند و گروه دیگر گروه کنترل ما هستند که واکسن دریافت نمی‌کنند. ۳۵ روز بعد از آخرین نفری که وارد مطالعات فاز دو می‌شود آنالیز انجام می‌شود و مستندات برای دریافت مجوز فاز ۳ به سازمان غذا دارو ارسال می‌شود.