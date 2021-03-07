به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات پژواک آرمان، کتاب «رسانه و دلهره‌های کودکی؛ حقایق ناخوشایند درباره تاثیرات نامرئی رسانه‌ها بر زندگی کودکان و نوجوانان» نوشته شهاب‌الدین شایگان به‌تازگی توسط انتشارات پژواک آرمان منتشر و راهی بازار نشر شده است.

به گفته مولف این اثر، کتاب «رسانه و دلهره‌های کودکی» ویژه والدین و مربیان کودک نوشته شده است. زیرا در فضای رسانه‌ای که امروزه با آن مواجه هستیم و خشونت امری عادی تلقی می‌شود، مصرف‌گرایی و رفاه‌زدگی تشویق و ترویج می‌شود و لمپنیسم دیجیتال به سلبریتی و اسطوره مبدل شده، وظیفه والدین در قبال پرورش فکری فرزندانشان بیش از پیش سخت و حساس شده و آنان را به چالشی جدی فرا می‌خواند.

شهاب‌الدین شایگان می‌گوید این اثر حاصل چهارسال تحقیق، پژوهش و ترجمه ده‌ها منبع معتبر بین‌المللی در راستای تعاملات کودکان و نوجوانان در دنیای رسانه‌های نوین است تا مسیر را به درستی بیابند و تحت تاثیر هر پیام یا محتوایی قرار نگیرند. می‌توانم بگویم این‌کتاب حاصل پژوهش و فعالیت در حوزه آسیب‌شناسی رسانه و به صورت متمرکز بررسی تاثیرات رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی بر اذهان کودکان و نوجوانان است.

این‌پژوهشگر در ادامه می‌گوید: برای تهیه این اثر نزدیک به پانزده عنوان کتاب کابردی، موثر و بروز از بین ده‌ها رفرنس معتبر انتخاب شده‌ و سپس با بومی‌سازی، بررسی و پژوهش‌های میدانی در نهایت کتاب «رسانه‌ها و دلهره‌های کودکی» نوشته شده که می‌توان از آن به عنوان کاملترین مرجع اختصاصی فرزندپروری در عصر رسانه برای والدین و مربیان کودک و نوجوان نام برد. درباره واکنش به اتفاقات اخیری که در پی انتشار ویدئوهای نامناسبی در فضاهای رسانه‌ای و مجازی رخ داده، می‌توان گفت پس از مجموع بازخوردهای اکران جشنواره‌ای و چند اکران عمومی مستند جعبه پاندورا و همچنین نشست‌های تخصصی در حوزه آگاهی بخشی رسانه‌ای دریافتم گروه مخاطب والدین به‌شدت علاقه‌مند و نیازمند یافتن راهکارهایی برای راهنمایی و کمک به فرزندانشان هستند. از سوی دیگر دور از انتظار نبود که چندسال بعد، بحران‌های سخت‌تری ‌گریبانگیر خانواده‌ها بخصوص کودکان و نوجوانان شود. به همین خاطر چندین بار سعی کردم بر اساس نتایج تحقیقات و پژوهش‌ها با طرح، راهکار و پیشنهاد با نهادهای دولتی و خصوصی مربوطه و انجمن‌ها وارد رایزنی شوم و هشدار بحران‌های فردی و اجتماعی امروز را یادآور شوم که گوش شنوایی نبود و متاسفانه با کم‌لطفی مسئولان این حوزه‌ها روبرو شدم.

مولف کتاب «رسانه و دلهره‌های کودکی» همچنین می‌گوید از آنجایی اعتقاد زیادی به فلسفه پرگماتیسم(عملگرایی) دارم، دریافته‌ام که یک اندیشه درست زمانی به کار می‌آید که در نهایت به سودمندی و نتیجه ختم می‌شود و مشکلی را حل می‌کند. بنابر همین استنباط تصمیم گرفتم به تنهایی و با امکانات موجود دست به کار شده و بهترین منابع جهانی را بررسی کرده و با اساتید به‌ نام این‌حوزه در عرصه بین‌الملل ارتباط بگیرم و کاری را شروع کنم. به سختی و با هزینه‌های بالا رفرنس‌های معتبر را یافتم و در نهایت این کتاب به عنوان اولین اثر از یک مجموعه به نتیجه رسید.

کتاب «رسانه و دلهره‌های کودکی – حقایق ناخوشایند درباره تاثیرات نامرئی رسانه‌ها بر زندگی کودکان و نوجوانان» ۲۰۴ صفحه و ۹ فصل دارد که به‌ترتیب عبارت‌اند از: رشد عملکرد شناختی مغز، خانواده و رسانه، رسانه و ترس‌های ماندگار از کودکی، خشونت رسانه‌ای، بازی‌های ویدئویی و آنلاین، چاقی، مشکلات تغذیه‌ای و بدن‌های آرمانی، تبلیغات هنر سیاه استثمار، شبکه‌های اجتماعی و پورنوگرافی، مرثیه‌ای برای عشق و عاطفه.

درکارنامه کاری شهاب‌الدین شایگان ساخت چندین مستند و نگارش مقالات متعددی در حوزه تاثیرات رسانه بر کودکان و نوجوانان دیده می‌شود که از جمله آن مستند بلند علمی «جعبه پاندورا» است.