دوره توانمندسازی روحانیون مناطق حاشیه کرمانشاه برگزار شد

حجت الاسلام مهدی کارگر ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای افزایش کیفیت مشاوره و خدمات ارائه شده در پایگاه‌های اجتماعی و مساجد مناطق حاشیه نشین دوره سه روزه آموزشی و مهارتی برای روحانیون و امامان محله در مناطق حاشیه نشین برگزار شده است.

وی افزود: مساجد باید به جایگاه اصلی خود به عنوان محور فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی بازگردند و در این راستا توانمند سازی امامان محله به عنوان محور فعالیت‌ها مورد توجه قرار بگیرد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به وجود بیش از ۴۰۰ هزار حاشیه نشین در اطراف شهر کرمانشاه و لزوم توجه به مباحث فرهنگی در این مناطق، تصریح کرد: هم اکنون ۱۶ پایگاه اجتماعی در استان کرمانشاه در حال فعالیت هستند که تعداد آنها با توجه به مشکلات فرهنگی و اجتماعی محدود است و در سال آینده ۱۴ پایگاه اجتماعی به تعداد آنها افزوده خواهد شد.

کارگر با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات به دلیل عدم آگاهی و نبود مشاوره صحیح در مناطق حاشیه نشین ایجاد می‌شود، گفت: در پایگاه اجتماعی مشاوره در زمینه‌های ازدواج، طلاق، پیشگیری از اعتیاد و خودکشی داده می‌شود تا از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری شود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در شهر کرمانشاه تعداد ۱۵ مسجد شاخص و تأثیرگذار شناسایی شده‌اند تا محور فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه باشند.