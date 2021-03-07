کمک ۵۲ میلیارد ریالی خیران خراسان جنوبی به حوزه سلامت

سید محمود حسینی در گفت و گو با مهر بیان کرد: خیران مجمع خیرین سلامت استان و مجامع شهرستان‌ها از ابتدای شیوع کرونا تا کنون ۵۲ میلیارد ریال به حوزه سلامت خراسان جنوبی کمک کردند.

وی با بیان اینکه ۵۲ میلیارد ریال این کمک‌ها در راستای پیشگیری از کرونا اهدا شده است، افزود: کمک‌های نقدی و غیرنقدی اعم از تهیه اقلام بهداشتی مانند ماسک N۹۵، ماسک فیلتردار، گان، دستکش و موادضدعفونی، تجهیزات پزشکی مانند دستگاه‌های وینتیلاتور، مانیتورینگ، تب سنج، پالس اکسی متر، ساکشن پرتابل، ترمومتر دیجیتال و اکسیژن ساز از جمله این کمک‌ها بوده است.

حسینی افزود: اقلام پزشکی، تجهیزات غیرپزشکی مانند دستگاه‌های سم پاش و ضدعفونی کننده، توزیع بیش از هزار بسته معیشتی، پویش کمک‌های مومنانه به افراد آسیب پذیر، بیماران صعب العلاج و بیماران سرطانی و ایجاد کارگاه‌های دوخت ماسک از دیگر کمک‌های این خیرین بوده است.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی بیان کرد: با توجه به پیک چهارم کرونا و گسترش ویروس کرونای انگلیسی، نیاز ما به مشارکت‌های خیرین و نیک اندیشان از هر زمانی بیشتر است.

وی ادامه داد: با توجه به نیاز قشر آسیب پذیر و بیماران صعب العلاج و به ویژه بیماران سرطانی امید است بتوانیم همچون گذشته در تأمین اقلام بهداشتی و غیر بهداشتی و تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی با کمک خیرین گام‌های خوبی برداریم.

حسینی با بیان اینکه مجمع خیرین سلامت استان چشم انتظار دریافت کمک‌های خیرین و نیک اندیشان است، گفت: شماره کارت ۶۰۳۷۷۰۷۰۰۰۲۲۹۴۴۷ و شماره حساب ۵۶۶۶۶۶۷۴۸ نزد بانک کشاورزی و همچنین شماره حساب ۰۱۰۶۵۸۳۱۵۱۰۰۹ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۹۵۷۷۶ نزد بانک ملی برای کمک به بخش بهداشت و درمان استان در نظر گرفته شده و پذیرای کمک‌های مردمی است.