سیاست انتخاباتی بسیج اساتید کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج اساتید کشور، مجتبی زارعی در گردهمایی رؤسا، جانشینان و اعضای شوراهای استانی و ملی سازمان بسیج استادان کشور در محل دانشگاه پیام نور که بصورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، گفت: بسیج استادان کشور در آرا و فرامین رهبر فرزانه انقلاب جایگاه مهمی در جریان سازی و گفتمان سازی دارد و با این سرمایه فرهنگی و نیز برخورداری از مرجعیت علمی و سرمایه اجتماعی باید بتواند در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا ایفای نقش کند.

وی گفت: شبکه مدیریتی بسیج استادان کشور با احزاب و گروه‌های سیاسی متفاوت است زیرا این شبکه به عکس احزاب که خواستار پیروزی جناح خود و کاندیدای گروهی خود هستند به فکر پیروزی مردم و گفتمان انقلاب اسلامی در ساحات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

رئیس بسیج اساتید کشور با مهم ارزیابی کردن عملیات تبیین گفتمانی انتخابات بر کار حزبی در انتخابات پیش روی گفت: اگر شبکه‌های استانی و ملی قدرت نرم به تولید ایده و مضامین انتخاباتی در عرصه‌های ملی و بخش‌های منطقه‌ای و استانی مبادرت نکنند ممکن است برخی متخصصین فریب کار در عملیات‌های روانی، انتخابات را که باید مولد امید و رویدادی برای طراحی الگوهای گذار از مشکلات اقتصادی و اجتماعی باشد به صحنه سیاست زدگی‌ها و دوگانه سازی های جعلی و مصنوعی تبدیل نمایند.

وی گفت: پرهیز از اعلام کاندیدای مصداقی و اقدام برای معرفی شاخص‌های گفتمانی برای رسیدن به مشارکت پرشور، آگاهانه و گفتگو با کنش گران و کاندیداها با هدف شناساندن ویژگی‌های انتخاب اصلح، سیاست قطعی شبکه سراسری نهضت استادی بسیج است.

وی افزود: با توجه به اعترافات تکان دهنده کارگردان فیلم انتخاباتی دور قبل ریاست جمهوری که دوگانه‌های سرهنگ- حقوقدان و دوگانه چرخ کارخانه - چرخ سانتریفیوژ را جعلی و فریب کارانه و نتیجه سناریو نویسی ذهن خود برای فریب مردم اعلام کرده بود گفت با توجه به این تجربه هاست که استادان و مدرسان شبکه‌های استانی و ملی قدرت نرم باید ورود به کار مهم توانمند سازی مردم برای شناخت معیارهای انتخاب اصلح را بر ورود ساده و زود هنگام طرفداری از کاندیداها را ترجیح دهند.

زارعی در پایان خواستار پاسخگویی نهاد ریاست جمهوری و سخنگوی دولت درباره اعترافات تکان دهنده کارگردان فیلم انتخاباتی رئیس جمهور و عذرخواهی رسمی دولت از مردم ایران در این باره شد.