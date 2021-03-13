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۲۳ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۰۲

از سوی رئیس بسیج اساتید؛

سیاست انتخاباتی بسیج اساتید کشور اعلام شد

سیاست انتخاباتی بسیج اساتید کشور اعلام شد

رئیس بسیج اساتید کشور گفت: پرهیز از اعلام کاندیدای مصداقی و اقدام برای معرفی شاخص‌ها ی گفتمانی برای رسیدن به مشارکت پرشور سیاست قطعی شبکه سراسری نهضت استادی بسیج است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج اساتید کشور، مجتبی زارعی در گردهمایی رؤسا، جانشینان و اعضای شوراهای استانی و ملی سازمان بسیج استادان کشور در محل دانشگاه پیام نور که بصورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، گفت: بسیج استادان کشور در آرا و فرامین رهبر فرزانه انقلاب جایگاه مهمی در جریان سازی و گفتمان سازی دارد و با این سرمایه فرهنگی و نیز برخورداری از مرجعیت علمی و سرمایه اجتماعی باید بتواند در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا ایفای نقش کند.

وی گفت: شبکه مدیریتی بسیج استادان کشور با احزاب و گروه‌های سیاسی متفاوت است زیرا این شبکه به عکس احزاب که خواستار پیروزی جناح خود و کاندیدای گروهی خود هستند به فکر پیروزی مردم و گفتمان انقلاب اسلامی در ساحات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

رئیس بسیج اساتید کشور با مهم ارزیابی کردن عملیات تبیین گفتمانی انتخابات بر کار حزبی در انتخابات پیش روی گفت: اگر شبکه‌های استانی و ملی قدرت نرم به تولید ایده و مضامین انتخاباتی در عرصه‌های ملی و بخش‌های منطقه‌ای و استانی مبادرت نکنند ممکن است برخی متخصصین فریب کار در عملیات‌های روانی، انتخابات را که باید مولد امید و رویدادی برای طراحی الگوهای گذار از مشکلات اقتصادی و اجتماعی باشد به صحنه سیاست زدگی‌ها و دوگانه سازی های جعلی و مصنوعی تبدیل نمایند.

وی گفت: پرهیز از اعلام کاندیدای مصداقی و اقدام برای معرفی شاخص‌های گفتمانی برای رسیدن به مشارکت پرشور، آگاهانه و گفتگو با کنش گران و کاندیداها با هدف شناساندن ویژگی‌های انتخاب اصلح، سیاست قطعی شبکه سراسری نهضت استادی بسیج است.

وی افزود: با توجه به اعترافات تکان دهنده کارگردان فیلم انتخاباتی دور قبل ریاست جمهوری که دوگانه‌های سرهنگ- حقوقدان و دوگانه چرخ کارخانه - چرخ سانتریفیوژ را جعلی و فریب کارانه و نتیجه سناریو نویسی ذهن خود برای فریب مردم اعلام کرده بود گفت با توجه به این تجربه هاست که استادان و مدرسان شبکه‌های استانی و ملی قدرت نرم باید ورود به کار مهم توانمند سازی مردم برای شناخت معیارهای انتخاب اصلح را بر ورود ساده و زود هنگام طرفداری از کاندیداها را ترجیح دهند.

زارعی در پایان خواستار پاسخگویی نهاد ریاست جمهوری و سخنگوی دولت درباره اعترافات تکان دهنده کارگردان فیلم انتخاباتی رئیس جمهور و عذرخواهی رسمی دولت از مردم ایران در این باره شد.

کد مطلب 5168220

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