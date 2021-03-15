به گزارش خبرنگار مهر، شهاب الدین حسینی خادم پیش از ظهر دوشنبه در نشست ویدئو کنفرانسی با رؤسای هیئت‌های فوتبال شهرستان‌های استان اردبیل، اظهار کرد: ما به وعده‌هایی که در خصوص توسعه فوتبال در استان‌های مختلف کشور داده‌ایم، در طول چهار سال به شایستگی عمل خواهیم کرد و سعی و تلاشمان بر این است تا با نگاه عادلانه به توسعه فوتبال به عنوان یک رشته پرطرفدار بتوانیم در همه استان‌ها شرایط مناسب توسعه‌ای و استعدادیابی را انجام دهیم.

وی تصریح کرد: بیش از این سه درصد منابع فدراسیون به استان‌ها اختصاص می‌یافت که ما مقرر کردیم این میزان برای استان‌های غیر برخوردار نظیر اردبیل تا پنج درصد افزایش یافته و از سال آینده پرداخت این منابع به صورت مرتب انجام شود.

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: البته برای سایر استان‌ها نیز تا سه درصد تخصیص اعتبارات از محل درآمد فدراسیون انجام می‌شود که ما در اولین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال این موضوع را مصوب کرده و دستور پرداخت آن را صادر می‌کنیم.

حسینی خادم با قدردانی از زحمات یک ساله رئیس پرتلاش هیئت فوتبال استان و رؤسای شهرستان‌های استان اردبیل افزود: استان اردبیل یکی از استان‌های مستعد توسعه و ترقی در رشته فوتبال است که قطعاً سعی خواهیم کرد با همکاری و همراهی مسئولان استان تیمی را از این استان در لیگ‌های برتر فوتبال کشور شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در کنار پرداخت پنج درصد درآمد فدراسیون فوتبال به استان‌های کم برخوردار با همکاری مسئولان استانی و محلی در جذب اسپانسر نیز تلاش خواهیم کرد تا از تیم‌های فوتبال و فوتسال در این استان‌ها حمایت شود.

حسینی خادم علاقمندی خود را برای سفر به استان اردبیل اعلام کرد و ادامه داد: در اولین فرصت در سال آینده سفری را به استان اردبیل خواهم داشت تا از نزدیک در جریان توانمندی‌های فوتبال و فوتسال این استان قرار گرفته و در حد وسع و توان کمک کار توسعه فوتبال در اردبیل باشیم چرا که فوتبال اردبیل در بحث استعدادیابی و تحویل بازیکنان به تیم‌های مختلف لیگ‌های کشوری در جایگاهی ممتاز قرار دارد.

وی از نگاه ویژه رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل به هیئت‌های شهرستانی قدردانی کرد و گفت: قطعاً این حمایت‌ها و سرکشی‌ها زمینه توسعه روزافزون را بیش از گذشته در رشته فوتبال فراهم می‌آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست رؤسای هیئت‌های شهرستان‌های استان اردبیل نیز نظرات و دیدگاه‌های خود را با محوریت توسعه فوتبال استان اردبیل مطرح کرده و از رئیس فدراسیون خواستند تا با برنامه‌ریزی دقیق و مناسب به استان‌های کم برخوردار نظیر اردبیل توجهی جدی شود تا این استان‌ها نیز در لیگ‌های برتر فوتبال و فوتسال تیمی قدرتمند راهی مسابقات کنند.