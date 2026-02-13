ابراهیم هزارجریبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پایش‌های میدانی اخیر نشان می‌دهد کانون‌هایی از بیماری زنگ زرد در برخی مزارع غلات در غرب استان مشاهده شده و در صورت غفلت، احتمال گسترش آن به سایر مناطق وجود دارد.

وی افزود: بر اساس شاخص‌های فنی، اگر دمای هوا به مدت پنج روز متوالی در بازه ۸ تا ۱۵ درجه سانتی‌گراد تثبیت شود، سه تا پنج روز پس از آن علائم بیماری در مزارع بروز خواهد کرد؛ این شرایط هم‌اکنون در استان فراهم شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به نقش رطوبت و بارندگی در تشدید بیماری اظهار کرد: وجود میزبان‌های حساس از جمله گندم و سایر غلات در سطح وسیع، در کنار شرایط مساعد اقلیمی، ضرورت مراقبت و بازدید مستمر مزارع را دوچندان کرده است.

هزارجریبی با بیان اینکه اسپورهای زنگ زرد قابلیت انتقال سریع حتی با بادهای ملایم را دارند، ادامه داد: به محض مشاهده نخستین علائم، اجرای عملیات کانون‌کوبی و سمپاشی با قارچ‌کش‌های توصیه‌شده طبق دستورالعمل سازمان حفظ نباتات کشور باید در دستور کار قرار گیرد.

وی تأکید کرد: مزارع مجاور، به‌ویژه در مسیر وزش باد، نیز باید به‌صورت پیشگیرانه مورد بررسی و در صورت لزوم تحت پوشش سمپاشی قرار گیرند تا از بروز خسارت احتمالی به تولید غلات استان جلوگیری شود.