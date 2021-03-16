فرهنگ شهادت برای نسل جوان تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی ارجمند ظهر در مراسم افتتاحیه بوستان شهدا اظهار کرد: افتتاح بوستان شهدا به بهانه روز بزرگداشت شهید و هفته درختکاری یک دوگانگی زیبایی است که بسیار مرتبط با یکدیگر هستند.

وی با بیان اینکه ۱۱ هزار روایت طبی داریم، اما برخی فکر می‌کرد، پزشکی از اسلام جداست، ادامه داد: برخی دوگانگی‌ها از هم جدا نیستند اما اشتباه ما بر این است که آنها را جدا از هم می‌پنداریم.

نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی البرز در خصوص اهمیت حفظ محیط زیست تصریح کرد: در دوران جنگ نبی مکرم اسلام دستورات اخلاقی در مورد محیط زیست صادر می‌کردند که نباید به درختان و حیوانات آسیبی وارد نشود و این نشان از اهمیت اکوسیستم دارد.

وی مقام شهدا را مقدس خواند و اذعان داشت: تقدس یعنی احترام و شهدا مقدس‌اند و باید به آن‌ها احترام بگذاریم و انتظار از فرزندان شهدا این است راه پدر را ادامه دهند، چراکه راه شهدا مقدس است.

ارجمند تأکید کرد: کاشت درخت از سنت انبیاست و نباید به فراموشی سپرده شود و رحمت الهی را در پی دارد.

وی گفت: امیدواریم که بتوانیم ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم و همواره خانواده ایشان را مورد تکریم قرار دهیم.

اهمیت جایگاه شهدا باید تبیین شود

در ادامه برنامه میثم صمدی پور، مشاور رئیس و مسئول امور ایثارگران جهاد کشاورزی البرز در خصوص اجرای این برنامه گفت: برنامه نمادین به عنوان بزرگداشت روز شهید و روز جانباز برای گرامیداشت ۵۸ شهیدی که در استان البرز در جهاد کشاورزی داریم این غرس انجام شد.

وی ادامه داد: به امید خدا بعد از چهار سال این نهال‌های نوپا بارور می‌شوند و می‌توانیم از میوه این درختان استفاده کنیم.

وی همچنین در خصوص اهمیت جایگاه شهدا تصریح کرد: با توجه به اینکه خود بنده فرزند شهید هستم سعی می‌کنم ادامه‌دهنده راه پدرم باشم و هر انسانی فارغ از مذهبی و غیرمذهبی بودن مدیون خون پاک شهدا هستیم که جان باارزش خودشان را در طبق اخلاص گذاشتند.