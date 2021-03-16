به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مولود چاووش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه امروز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با «ایوان کوروک» همتای اسلواکیایی خود در آنکارا درباره موضع اتحادیه اروپا در قبال کشورش گفت: اروپا برای بهبود روابط با ترکیه باید از تکرار اشتباهات گذشته اش خودداری کرده و صادقانه و استراتژیک عمل کند.

وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به عدم سفر سران وقت کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آنکارا در پی کودتای سال ۲۰۱۶ گفت: آن‌ها این موضوع را پذیرفته و عذرخواهی کردند. سران اتحادیه‌اروپا که همواره به نقش راهبردی ترکیه اشاره می‌کنند، در برابر بزرگترین خطر متوجه ترکیه کشور را تنها گذاشتند.

وی در ادامه اضافه کرد: با توجه به رخدادهای یک سال اخیر، اتحادیه اروپا به بهانه تناقض با ارزش‌های خود در رابطه با موضوعات مرتبط با ترکیه رویکرد مخالفی را علیه آنکارا اتخاذ کرده است. اتحادیه اروپا ناگزیر به حمایت از زیاده‌خواهی و سیاست‌های نا به حق کشورهای عضو است.