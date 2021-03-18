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۲۸ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۰۲

سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۷۵۳۰ بیمار جدید کرونایی/ ۸۹ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۷۵۳۰ بیمار جدید کرونایی/ ۸۹ نفر دیگر فوت شدند

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت بیماری کرونا در شبانه روز گذشته، گفت: متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸۹ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر پنج شنبه بیست و هشتم اسفند ۹۹، در ارتباط زنده خبری با شبکه خبر سیما، به تشریح وضعیت بیماری کرونا در کشور پرداخت.

سخنگوی وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که از دیروز تا امروز ۷ هزار و ۵۳۰ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند، گفت: مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به یک میلیون و ۷۷۸ هزار و ۶۴۵ نفر رسید.

وی افزود: متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸۹ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان به ۶۱ هزار و ۵۸۱ نفر رسید.

لاری گفت: تا کنون یک میلیون و ۵۲۱ هزار و ۳۷۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.

وی ادامه داد: سه هزار و ۸۶۶ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند.

به گفته لاری، تا کنون ۱۱ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۴۲۸ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

وی افزود: ۹ شهرستان قرمز، ۳۱ شهرستان نارنجی، ۲۹۵ شهرستان زرد و ۱۱۳ شهرستان آبی هستند.

کد مطلب 5172681

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